Os caratecas do Instituto Junior Dias representaram Americana e conquistaram 14 medalhas no VI Campeonato Ken in Kan, realizado no final de semana no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com a participação de 22 alunos. A Secretaria de Esportes de Americana apoia a instituição.

Participaram das competições os atletas Marina Sofia Mathias Garcia, Jenyffer de Castro Joaquim, Caio Assis Medeiros, Miguel Santos Felix Ferreira, Kauã José de Melo, Ana Clara de Melo, Marcos Vinicius de Carvalho, Laura dos Santos de Freitas, João Miguel de Souza, Guilherme Lima de Souza, Nicolas de Brito, Rafael dos Santos Delavalentina, João Pedro Izidorio da Silva, Raize Alves Innocêncio, Ederson Buzatto, Samuel Bueno, Guilherme dos Santos da Silva, Gustavo dos Santos da Silva, Miguel Guilherme Barbosa, Vynícius Prado Cardeliquio, Ramualdo de Paula e Samuel César Ribeiro.

Os medalhistas foram:

– Caio Assis – sub-8 masculino – até 6° kyu

2° lugar no Kata

1° lugar na Luta

– Gustavo dos Santos Silva – sub-8 masculino – até 6° kyu

1° Lugar no Kata

2° Lugar na Luta

– Ana Claro Melo – sub-12 feminino – até 6°kyu

1° Lugar na Luta

– Laura Santos – sub-14 feminino – até 3°kyu

2° Lugar na Luta

– Marina Sofia Garcia – sub-14 feminino – 2°kyu acima

2° Lugar no Kata

1° Lugar na Luta

– Rafael dos Santos Dellavalentina – sub-12 masculino – até 3° kyu

2° Lugar no Kata

– João Miguel de Souza – sub-12 masculino – 2° kyu acima

2° Lugar no Kata

2° Lugar na Luta

– Marcos Vinicius Carvalho – sênior masculino – até 3°kiu

3° Lugar no Kata

2° Lugar na Luta

– João Pedro Izidorio – cadete masculino – 6° a 3°kyu

2° Lugar no Kata