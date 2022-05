Puro ou incrementado, gelado ou quente: beber café já virou hábito tradicional e que casa bem com todo e qualquer momento, do mais simples ao mais sério. Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Café, a plataforma de desconto online CUPONATION levantou a performance da bebida no Brasil e no mundo.

Somando incontáveis jeitos de produzir aroma e sabor tirados dos cafezais ao redor do mundo, o Brasil não ficou de fora e se tornou o maior produtor e exportador dos grãos, conforme divulgado pela Associação Brasileira das Indústrias de Café.

Sendo um grande produtor, o preço do café nunca foi antes um problema para o brasileiro, que consome anualmente uma média seis vezes maior de café do que a global, de acordo com um estudo de 2019 da consultoria Euromonitor International – principalmente quando se trata de cappuccino, bebida famosa no Brasil.

O banco internacional de dados Numbeo apontou que o Brasil se encontra atualmente entre os 20 países que possuem o cappuccino (normal) – bebida italiana preparada com café expresso e leite – mais barato do mundo, cobrando cerca de R$7,53 pela xícara da bebida. Confira o estudo completo no infográfico interativo do CUPONATION.

A pesquisa é divulgada mesmo após o consumo do grão ter ficado mais amargo no último ano para o brasileiro, que viu o valor do produto subir mais de 110% (Abic), podendo subir ainda mais e ganhar o marco de maior preço em mais de 25 anos de produção.

Entre os 100 países apresentados pela Numbeo, a Macedônia do Norte é o país que paga mais barato pela mesma quantidade, algo em torno de R$6,09. Sri Lanka e Ucrânia estão em segundo e terceiro lugares, em que os cidadãos precisam desembolsar somente R$6,27 e R$6,32, nesta ordem. A Dinamarca possui a bebida mais cara: R$26,29.