Capivaras são selvagens ou não?

As capivaras são um dos ícones de Curitiba e estão presentes

em vários parques da capital paranaense. É fácil observar um bando delas e seus filhotes descansando às margens de lagos ou rios, pois esse é justamente o ambiente que mais as agrada. “Nós reduzimos os habitats naturais das capivaras e de tantos outros animais, por isso eles vivem em parques e tiveram que se adaptar a áreas urbanizadas, mudando alguns comportamentos. Nós somos os invasores, não eles”.

São animais herbívoros, ou seja, se alimentam de capim, grama e vegetação aquática e podem pesar até 90 kg, o que rende às capivaras o título de maiores roedores do mundo. De temperamento bastante dócil, as capivaras podem passar a imagem de que são animais domésticos, mas não é recomendado interagir com os animais. “Apesar de parecerem tranquilas, as capivaras são animais selvagens e sempre vão defender seus filhotes. Se aproximar de um bando ou de uma delas pode ser percebido como um ataque”, explica o biólogo e professor de Ciências do Colégio Marista Paranaense, Moisés Serejo.

Há também a questão das doenças que podem ser transmitidas, algo normal em todo animal selvagem. O ideal, de acordo com Serelo, é observá-las de longe, nunca alimentá-las e, no máximo, tirar fotografias.

Confira algumas curiosidades sobre as capivaras e seus hábitos:

As capivaras são os maiores roedores do mundo, podendo pesar até 90 kg. Elas são animais semi aquáticos, encontradas perto de rios, lagos e pântanos em toda a América do Sul, exceto Chile. As capivaras têm uma camada espessa de pelo marrom que ajuda a protegê-las da água fria. Elas têm uma dieta herbívora, alimentando-se principalmente de plantas aquáticas, folhas e gramíneas. As capivaras são animais sociais e geralmente vivem em grupos de até 50 indivíduos, quando em áreas urbanas. Elas são excelentes nadadoras e podem permanecer submersas por até cinco minutos. As capivaras que vivem próximas a cidades se tornaram animais noturnos e passam grande parte do dia descansando perto da água. São animais calmos e pacíficos, e geralmente não representam uma ameaça para os humanos, exceto em caso de proteção dos filhotes. As capivaras são muito valorizadas na cultura sul-americana e são frequentemente retratadas em arte e literatura. Elas têm um papel importante no ecossistema como espécie-chave, ajudando a manter os níveis de água e controlar a vegetação nas áreas em que vivem.

