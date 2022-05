Duas capivaras morreram após serem atropeladas por uma viatura da Polícia Militar na rodovia SP304, em Americana, na madrugada desta terça-feira. Os policiais não sofreram ferimentos.

De acordo com a polícia rodoviária, a viatura do 19º batalhão estava em patrulhamento quando se deparou com os animais no meio da via de rolamento, causando o atropelamento. A viatura, um modelo Duster, teve pequenos danos na parte frontal.

Ainda segundo os agentes, eram 5 capivaras na pista. As duas que morreram serão descartadas em local apropriado pelo DER.

LEIA TAMBÉM: Carreta carregada com cana picada tomba na Anhanguera