Uma capivara invadiu o Shopping Via Direta, na manhã desta terça-feira, e assustou os presentes no local. O animal estava assustado e correu pelas dependências do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal, que estava na praça de alimentação no momento que a equipe chegou. O animal foi capturado e solto na mata no bairro Machadinho, já conhecido pela presença desses animais.