Um homem de 20 anos foi preso após furtar fios da Capela São João Batista, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta sexta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu a informação do furto e iniciou buscas do indivíduo. Ao encontrá-lo, os agentes constataram que o suspeito carregava os fios furtados e, indagado da procedência do material, não soube passar a informação correta.

Sendo assim, a equipe retornou à Capela e, em contato com o coordenador do local, confirmou que o material pertencia “sem sombra de dúvidas” ao local.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial e permanecer preso em flagrante. O material foi devolvido à vítima.