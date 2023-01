Cantora no hospital e influencer com depressão severa. Previsões dos famosos 2023

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

Marques comenta que as pessoas “vão querer entrar em dúvida e se questionar”. “Será um ano de confronto entre nós”. A individualidade estará em alta, as relações serão mais seletivas e fechadas. “Muitas exclusões acontecerão. Em relação à saúde é preciso dar atenção as doenças psicossomáticas. Já a espiritualidade pessoas buscarão mais entendimento, conhecimento e menos aprofundamento, o que poderá trazer experiências superficiais. ”, comenta.

Abaixo a mística traz algumas previsões dos famoso, confira!

Deolane Bezerra: “Não será um ano propicio para o uso excessivo de possessividade, autoridade e força. Terá uma ruptura, perda de alguém muito querida. Indico a manter segredos e fazer mistério no que diz respeito a amizades, principalmente na questão de fidelidade. Deve se atentar às punições excessivas consigo mesma. ”, aponta a mística.

Virginia Fonseca: “Vírgina e seu marido, o cantor Zé Felipe, passaram por muitas instabilidades, com distanciamento de paixão e amor. Será preciso muita sabedoria para manter o relacionamento. Precisa ficar atenta a um problema com a sua imagem, que trará uma perda financeira. ”, alerta Kélida Marques.

Gustavo Lima: “Atitudes levianas podem prejudica-lo na vida pessoal e profissional, tais atitudes vão colocar o cantor em check mate. Muitos impedimentos na vida profissional resultarão em perdas financeiras grandiosas. Precisará se atentar a problemas de saúde. ”, comenta a espiritualista.

Anitta: “Ela irá restaurar sua saúde, mas os cuidados continuam. Acontecerá uma mudança devido a sua inquietação, instabilidade e dificuldades com uma pessoa importante do sexo masculino. A família poderá passar por um momento de luto. Vejo um possível relacionamento forte com compromisso sério. ”, explica a mística.

Larissa Manoela: “Ela terá um rompimento, apesar do noivado, e será devido a uma outra mulher. Passará por uma renovação na carreira. ”, alerta Marques.

Jojo Todynho: “Encontrará na justiça o equilíbrio da sua separação. Ainda esse ano descobrirá um novo amor que se tornará uma união estável. Inflamações pelo corpo podem deixa-la hospitalizada. ”, explica Kélida.

Gkay: “Passará por uma grande mudança na vida começando por uma viagem longa. Problemas financeiros e acordos terão resoluções somente na justiça. Está passando por um assédio espiritual de baixa vibração, o que irá ocasionar em uma depressão severa. ”, alerta a mística.

Sobre a espiritualista Kélida Marques:

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre Espiritualidade, conta com mais de 1,5M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita. Faz previsões, rituais, responde perguntas através do baralho cigano e fala com propriedade sobre conexões entre almas, cartas psicografadas, numerologia e terapias alternativas. Com toda essa bagagem espiritual (bruxa naturalista na linhagem de São Cipriano por tradição familiar) e profissional (formada em psicologia), a mística espiritualista atua unindo corpo, mente e espírito sempre com um pouco de magia. www.ciganakelida.com

