A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a implantação de canteiro central e rotatória na Rua Floriano Peixoto, uma das entradas da cidade. Os serviços são realizados entre a Avenida Tiradentes e a SP-306, com a construção de guias e sarjetas. A rotatória faz parte da nova configuração da via em frente ao novo Mercadão da Cidade e a Praça “Antônio Bueno de Camargo”, que está sendo revitalizada. O objetivo é proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres que passam pela região.