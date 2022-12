O Canil da Guarda Municipal de Sumaré conquistou o terceiro lugar na modalidade ‘Proteção’ no “II Torneio Ações Especiais K-9”, promovido pelo 1° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O evento aconteceu em Campinas.

O torneio contou com a presença de diversos órgãos oficiais de Segurança Pública do Brasil e foi dividido em diversas modalidades. A equipe sumareense participou nas categorias ‘Agility’, ‘Proteção’ e ‘Detecção’. Além da competição, o evento contou com a exibição dos cães e com uma feira de segurança e tecnologia.

“Nosso Canil é um exemplo para as cidades da região, tanto na qualidade do atendimento e estrutura, quanto no trabalho social que realizamos. Participar deste torneio é um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo do ano e uma demonstração da competência dos nossos adestradores e cães”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“O campeonato é uma oportunidade das corporações de diferentes cidades trocarem informações referentes ao trabalho dos canis, até como aprimoramento. É uma troca de experiência muito importante”, comentou o secretário de Segurança, Eduardo Ramalho.

O Canil foi fundado em 2005 e auxilia a Guarda Municipal e Polícia Militar em diversos tipos de ocorrências, como busca por drogas, armas ou em situações de conflito. O grupo conta com campo de adestramento e preparação física para os cachorros e uma viatura especial.

Além das atividades de policiamento, o Canil também desenvolve ações educativas em escolas e recebe alunos e visitantes em sua própria sede para demonstrações de obediência (dogshow). Também há a participação durante as atividades do Promad (Programa Municipal Anti Drogas), outro projeto desenvolvido pela Guarda Municipal.