A candidatura a deputado estadual do ex-senador Eduardo Suplicy deve favorecer a candidatura do presidente da Câmara de Americana Thiago Martins (PV). Os partidos estão na federação e serão como as antigas ‘chapas’ com cada partido fornecendo um número de candidaturas.

Esta semana, Suplicy teve reunião importante com o ex-presidente Lula. “Ele me pediu para apoiar Fernando Haddad na Assembleia Legislativa de SP como pré-candidato à deputado estadual. Estou considerando o pedido como uma possibilidade concreta”.

Caso ‘bombe’ de votos, Suplicy deverá arrastar uma bancada grande, com nomes eleitos com menos de 30 mil votos.