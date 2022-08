As bandeiras dos candidatos já começaram a aparecer. O NM presenciou, no final de semana, um trecho da Avenida Santa Bárbara com diversas pessoas segurando bandeiras de pelo menos três candidatos.

O trecho escolhido pelos concorrentes foi em frente ao Tivoli Shopping, nos dois sentidos da avenida.

Por enquanto a aparição das bandeiras segue lenta. O NM ainda não presenciou outros locais escolhidos para esse tipo de ação.

A campanha começou no último dia 16.