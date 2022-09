O candidato a deputado federal Gualter Amado (Republicanos) compartilhou um material, neste domingo, em que enaltece o modo como tem feito sua campanha ‘sem dinheiro’.

Em um vídeo montado com fotos de Gualter conversando com eleitores, o candidato colocou uma legenda tratando do assunto. O republicano vai enfrentar nas urnas candidatos com verbas do fundão de mais de R$1 milhão. Gualter recebeu do partido R$20.000,00.

Nossa campanha não é de milhões $$$, mas de muita fé e esperança de que o BRASIL está mudando, os eleitores estão observando mais a vida daqueles que os representarão daqui para frente. Ombro a ombro, olho no olho, que vençam os melhores e não apenas os mais poderosos financeiramente. E chega de palhaços, atores, cantores, artistas, youtubers, o nosso país não merece isso!!!

Gualter será entrevistado na TVNM na sexta-feira (9).