da DWBrasil- O governo do Canadá apresentou nesta segunda-feira (30/05) um pacote de leis de controle de armas que inclui, entre outros pontos, a proibição de venda e compra de revólveres e a suspensão da licença de porte de arma dos envolvidos em violência doméstica.

O projeto de lei, que ressuscita algumas medidas que foram arquivadas no ano passado em meio às eleições nacionais, surge apenas uma semana depois que um atirador matou 19 crianças e dois professores em uma escola primária em Uvalde, no estado americano do Texas.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que o novo pacote de controle de armas se faz necessário diante do aumento da violência armada.

“Um canadense morto por violência armada já é gente demais”, disse o premiê em nota do governo. “Hoje estamos propondo algumas das medidas mais fortes da história canadense para manter as armas fora de nossas comunidades e construir um futuro mais seguro para todos.”

A repórteres, Trudeau acrescentou que “é preciso apenas olhar para o sul da fronteira para saber que, se não agirmos com firmeza e rapidez, vai ficar pior e pior e ainda mais difícil de combater”.

O projeto de lei precisa agora ser aprovado pelo Parlamento canadense. Enquanto o governista Partido Liberal tem uma minoria de assentos na Casa, a legislação ainda pode passar com o apoio do esquerdista Novo Partido Democrata.