no país, a Ease Labs Pharma já está vendendo seu primeiro canabidiol isolado nas drogarias de todo o país. Com produção verticalizada e fabricação nacional, a farmacêutica mineira recebeu o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para venda de seu produto recentemente e a comercialização está sendo feita pela rede Raia Drogasil, a princípio, em cerca de 1,5 mil lojas espalhadas em 23 estados, incluindo São Paulo. A empresa, que em 2021 já havia obtido todas as licenças para operar e fabricar seus produtos localmente, é a 1ª farmacêutica brasileira focada em Cannabis a registrar na agência reguladora um produto do tipo, fabricado no Brasil.

“Enxergamos a importância de distribuir produtos devidamente registrados pela Anvisa como a melhor forma de garantir segurança ao médico prescritor e oferecer qualidade e eficácia no tratamento ao paciente final. Além disso, comprovamos a eficiência e a vantagem do nosso modelo verticalizado ao providenciarmos produção e estoque em tempo recorde nas drogarias, trazendo um maior conforto para as lojas em termos de abastecimento, e na continuidade do tratamento pelos pacientes”, comemora Gustavo Palhares, CEO da farmacêutica, que recebeu o aval da Anvisa no final de novembro do ano passado e já inicia 2023 com seus produtos nas prateleiras das farmácias. “Este é mais um passo muito importante, tanto para a Ease Labs e o mercado, como para a população, que passará a ter uma alternativa de tratamento mais acessível, segura e de qualidade,” complementa.

Os produtos são fabricados na planta industrial farmacêutica da Ease Labs Pharma, localizada em Belo Horizonte (MG), com mais de 1.950m2 de área produtiva, dois laboratórios – sendo um dedicado ao controle de qualidade e outro para Pesquisa & Desenvolvimento –, e a capacidade de atender às demandas do mercado nacional. O primeiro produto da empresa que poderá ser encontrado nas farmácias é o Canabidiol Ease Labs 100mg/ml, cuja composição é conhecida em outros mercados como CBD isolado e pode ser prescrito por médicos de qualquer especialidade, para os tratamentos que julgarem adequados.

Antes disso, a Ease Labs Global, braço internacional do grupo, mantinha parceria com empresas estrangeiras de Cannabis, e atuava muito mais na ponte e facilitação do processo de importação. Agora, com a comercialização e outras etapas do processo verticalizados e realizados localmente pela Ease Labs Pharma, haverá um fornecimento constante, mais margem para oferecer descontos e maior controle da cadeia produtiva, disponibilizando um produto mais padronizado, submetido a um rigoroso controle de qualidade, com segurança garantida.

A empresa continua importando o derivado vegetal de Cannabis – já que ainda não é permitido o cultivo ou mesmo a importação da planta no país –, mas agora como detentora de muitas das etapas do processo de produção dos tratamentos. Entre outras importantes movimentações, em 2022, o grupo concluiu a aquisição da farmoquímica Catedral, absorvendo, também, o processo de purificação e padronização da matéria-prima de Cannabis em solo brasileiro.

De acordo com o executivo, a escolha pela rede Raia Drogasil para início das vendas também é parte da estratégia da empresa em oferecer o melhor a seus clientes, entre médicos e pacientes: “além de ser a maior rede de farmácias do país, com mais de 2,5 mil pontos de vendas, a rede é referência no mercado farmacêutico e possui amplo alcance e credibilidade no setor, além de compartilhar dos mesmos valores da Ease Labs em relação aos tratamentos dos pacientes”. Palhares afirma ainda que a ideia é que, no longo prazo, haja uma expansão para outras regiões do Brasil atrelada a ações de educação médica, treinamento, capacitação de farmacêuticos e, principalmente, a disponibilização de informações aos pacientes, os principais beneficiados.

Após a disponibilização do CBD Canabidiol isolado para as vendas, e a partir da devida aprovação da agência reguladora, também serão disponibilizados nas farmácias outros produtos à base de Cannabis, como o Extrato de Cannabis Sativa – solução oral que tem diversos fitocanabinoides da planta em sua formulação, como THC, CBG e CBN, e apresenta bons resultados para ansiedade, depressão, insônia, Burnout e, até mesmo, em casos de inflamações e dores pós atividade física, em estudos conduzidos fora do país.

Em dezembro de 2022, a farmacêutica lançou uma plataforma exclusiva para os médicos, com estudos científicos, informações sobre a administração dos tratamentos, prescrição e diversos conteúdos de suporte relacionados ao uso da Cannabis Medicinal Canabidiol. Atualmente, a Ease Labs conta com uma equipe de força de vendas que realiza visitas a médicos por todo o país e uma base de mais de 2 mil profissionais – sendo 500 deles prescritores de todas as especialidades e de todas as regiões do Brasil. A nova ferramenta pode ser acessada pelos websites da empresa da empresa www.easelabspharma.com.br ou https://easelabsglobal.com/ , na seção Área Médica, após cadastro com CRM do profissional.

