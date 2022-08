A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em internet das coisas, blockchain, cultura marker, educação e empreendedorismo do mundo, acaba de anunciar as primeiras atrações da #CPBR14, como palestrantes internacionais e nacionais, programas e conteúdos. Serão mais de mil palestrantes e mais de 500 atividades práticas que irão movimentar o Anhembi, em São Paulo, entre os dias 11 e 15 de novembro.

Em meio a polêmica se teremos ou não o retorno da rede social Orkut, seu fundador, Orkut Buyukkokten confirmou presença na #CPBR14. Além dele, já estão confirmadas a presença de Dr. Josiah Zayner, biohacker que trabalha para tornar a engenharia genética prática acessível a um público leigo. Além disso, Zayner é estrela do documentário da Netflix, “Seleção Artificial”; Bill Reith, neurocientista, engenheiro biomédico e o principal desenvolvedor do projeto “Barata-Robô”; Jordan Soles, formado em inteligência artificial e ciências cognitivas pela Univesity of Toronto e um dos responsáveis pelas negociações da Rodeo FX o desenvolvimento de quatro temporadas da série Game of Thrones, na qual a companhia ganhou três prêmios Emmy de melhores efeitos especiais; e Sharron McPherson, diretora fundadora do consórcio Women in Infrastructure Development & Energy (WINDE).

Entre os palestrantes nacionais, destacam-se a biomédica, doutora em patologia humana e pesquisadora brasileira, Jaqueline Goes, que coordenou a equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2 apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de covid-19 no Brasil e o Dr. Fabiano de Abreu que possui um dos maiores QIs do mundo, estando presente em todas as quatros sociedades das pessoas com quociente de inteligência mais elevados.

“Essa é a grande retomada com o formato tradicional da Campus Party Brasil. Estamos preparando diversos conteúdos de qualidade para instigar a curiosidade e proporcionar discussões e trocas de ideias que enriqueçam o público presente e a sociedade em geral. Esperamos 200 mil pessoas nessa que será a melhor edição da Campus Party de todos os tempos”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil.

A 14ª edição da Campus Party Brasil também terá a premiação do Hashtag Content Awards, realizada em conjunto com a Airinfluencer e que tem como objetivo premiar criadores de conteúdo que equilibram conhecimento e entretenimento por meio da comunicação, conta com as seguintes categorias: empreendedorismo, games (eSports e Streamers), STEM (Science, Technology, Enginner and Math – Desenvolvedores de programação), educação, artes digitais, cultura geek.

Principais atrações na #CPBR14

Além dos palestrantes, a Campus Party Brasil confirma a realização de Hackatons e Workshops, com os espaços Agile e Growth, além da Arena de Disrupção, arena Free Play e dos palcos Login, Artemis III, Git e T-800 que estarão na Arena, juntamente com o tradicional camping.

Já na área Open, o destaque será a maior competição de lutas de robôs já realizada, com diversas equipes, que acontecerá em parceria com a Robocore. Além dos tradicionais simuladores e da arena de drones que serão reformulados com novas atrações e atividades. Além disso, a #CPBR14 terá no Campus Play os campeonatos de e-Sports, com os games Free Fire, Mortal Kombat, FIFA e Counter-Strike GO. Outra atração na área Open será o Include, projeto promovido pelo Instituto Campus Party, voltado para a criação e montagem de laboratórios de robótica para aproximar jovens (menores de 18 anos) moradores de comunidades carentes da tecnologia.

A parte gratuita da 14ª edição da Campus Party Brasil também contará com a exposição Donas da Rua, realizada em parceria com a Maurício de Souza Produções que homenageia grandes mulheres da Ciência e Tecnologia, desenhadas como as consagradas personagens da Turma da Mônica.

Programas confirmados para #CPBR14

A Campus Party Brasil também anuncia os principais programas da #CPBR14. Destaca-se o programa Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, que tem como objetivo possibilitar que startups iniciantes e avançadas exponham seus trabalhos. Além disso, a 14ª edição da Campus Party Brasil receberá a Maratona de Negócios, que tem o objetivo de preparar equipes/empresas para seu desenvolvimento, em conjunto com o palco Fábrica de Empreendedores, que traz conteúdos focados no empreendedorismo e no desenvolvimento de negócios.

Outro programa confirmado é a Revista Científica Campus Party, edição #CPBR14. O projeto tem o objetivo garantir espaço a textos científicos de qualidade, relevantes e que estejam na vanguarda de suas áreas para debates durante a Campus Party Brasil.

O programa de voluntários também está confirmado para esta edição. Os participantes auxiliarão na dinâmica do evento, durante seis horas, por dia, dentro dos períodos manhã/tarde e tarde/noite, além de ser uma possibilidade de aprendizado para as futuras carreiras, consumido os conteúdos apresentados na #CPBR14. Além disso, a Campus Party Brasil convida as comunidades e caravanas de todo Brasil para participarem da #CPBR14. Esses dois programas são bastante especiais para o evento, pois eles trazem o espírito da Campus com eles. A inscrições vão até o dia 02 de setembro e podem ser feitas no site https://brasil.campus-party. org/cpbr14/

Serviço Campus Party Brasil – 14ª edição

Arena: de 11 a 15 de novembro

Área Open: de 12 a 15 de novembro

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana

Sobre a Campus Party

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.