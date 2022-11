Maior cidade do interior brasileiro, com mais de um milhão de habitantes, Campinas está localizada no coração do estado de São Paulo, o mais populoso, rico e industrializado do país, refletindo diretamente no resultado do Ranking Connected Smart Cities 2022. Oriundo de estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, o ranking mapeia todos os 680 municípios com mais de 50 mil habitantes. O objetivo é definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil.

O ranking destacou que em Economia, melhor eixo da cidade, Campinas avançou com crescimento de 17,52% do Microempreendedor Individual (MEI), no PIB per capita de 6,42%, no crescimento de vagas de emprego entre um relatório e outro, que foi de 0,6%, além do destaque de aeroportos com voos regulares em um raio de três quilômetros, no qual a cidade conta com três aeródromos.

Dados e estudos como esse despertam interesse em grandes empresários e investidores Brasil afora.

É o caso de Antonio Talli, campineiro, casado com Débora Talli, com quem possui 2 filhos: Felippe e Amanda Talli, que já começaram a seguir os caminhos de empreendedorismo dos pais logo cedo.

Talli é Administrador e Empresário há mais de 26 anos no ramo educacional. Possui o Colégio e Curso Oficina do Estudante, em Campinas. Maior colégio particular da cidade, com cinco unidades.

A vida de investidores e empresários está sempre em movimento e com o sinal verde para qualquer oportunidade de sucesso disponível no mercado.

Nesses caminhos, Antonio em uma viagem à Brasília, se deparou com uma rede de franquias, a Bio Mundo. Conhecida como uma rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, natural de Brasília, com franquias espalhadas pelo Brasil. Possui um portfólio de altíssima qualidade, que inclui itens à granel, diet, light, integrais, veganos, sem glúten, sem lactose, funcionais, vegetarianos, que somam em média 1.000 produtos em prateleira e mais de 200 opções de produtos à granel, além das marcas próprias.

Com a nova descoberta, passou a fazer pesquisas e ver no ramo uma oportunidade de negócio, principalmente pelo crescimento e o marco do empreendedorismo na cidade de Campinas. “Somos campineiros e conhecemos muito bem a região. Sabemos que aqui é uma área econômica em pujança e que tem tudo para dar certo.” Afirma Talli. “Apostar em uma vida saudável na região também fazia parte desse compromisso, o que levou ainda mais a tomar essa decisão tão assertiva.” Continua.

Com porte de capital, Campinas é considerada referência em Tecnologia e Inovação e possui um dos maiores produtos internos brutos (PIBs) do País. Dados que colaboraram para uma estabilidade econômica principalmente em meio a Covid-19. Um grande exemplo é que a quantidade de lojas abertas nos oito shoppings de Campinas (SP) neste ano já superou o número de unidades fechadas em 2020 e 2021, período mais agudo da pandemia, segundo a comissão de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) relacionada ao setor.

Antonio estava certo de sua decisão tanto com a marca quanto com a localização, e usou esses termos como motor para alavancar seus investimentos. “Minha principal motivação é acreditar no potencial do segmento de qualidade de vida e produtos saudáveis, além dos diferenciais da marca Bio Mundo.” Explica.

Tão certo com a decisão, que decidiu abrir não somente uma unidade, mas investir em seis unidades de uma só vez e marcar presença na região. “Por isso já abrimos logo seis unidades, e assim dar corpo e unidade à marca na nossa região. Pretendemos fazer um trabalho de consolidação de marca em um curto período e tornar a Bio Mundo a maior referência do segmento em Campinas e região.” E continua. “Em menos de um mês e meio inauguramos seis unidades na região de Campinas, no interior de São Paulo, sendo 4 delas só na cidade de Campinas. Esperamos consolidar nossas unidades, levar um conceito de vida saudável para nossos clientes e população, além é claro, de poder expandir e pensar em novos negócios futuros.” Finaliza Talli.

UNIDADES

Campinas Shopping – Em Funcionamento

Endereço: R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago, Campinas

Iguatemi Campinas – Em Funcionamento

Endereço: Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina, Campinas

Parque Dom Pedro – Em Funcionamento

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500, Campinas

Cambuí – Em Funcionamento

Endereço: Rua Coronel Quirino, 1712, Cambuí, Campinas

Iguatemi Sorocaba – Em finalização

Polo Shopping Indaiatuba – Alameda Filtros Mann, 670 – Jardim Tropical, Indaiatuba