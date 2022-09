A cidade de Campinas foi escolhida para sediar o Primeiro Encontro Condominial Regional, reunirá síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, comerciais, e industriais, no dia 29 de setembro, no Via Ápia Festas e Eventos. A participação é gratuita e o objetivo é apresentar soluções que possibilitem aos síndicos e administradoras de condomínio a prática de gestão focada em resolução de problemas sociais, meio ambiente e redução de custos. “O síndico é um gestor e precisa estar preparado para gerenciar com base em informações que levem a redução de custos, melhorias ambientais e ter um conhecimento básico sobre leis e finanças”, diz Luciana Remondi, idealizadora do evento.

Para atender toda essa demanda, está sendo preparada uma intensa programação está com mais de 50 empresas expositoras já confirmados. Um dos destaques é a participação de um dos mais renomados advogados do país na área do direito condominial e imobiliário, Rodrigo Karpa. “A reunião e união de gestores trás, além do conhecimento e network, a troca de ideias que são importantes para o crescimento de todos que estarão presentes”, diz Karpat.

O evento que teve seu início no final de 2019, agora faz parte do calendário condominial do interior de São Paulo e já gerou aos expositores e participantes mais de oito milhões de reais em negócios somente no primeiro semestre de 2022. “Nós somos uma empresa motivada a buscar solução desde comportamento social à expansão de negócios dentro e fora dos condomínios”, diz Luciana.

Empresas ligadas a ações ambientais também estarão presentes. É o caso do projeto Molécoola, que fomenta a educação ambiental incentivando os condomínios a destinar corretamente os resíduos sólidos recicláveis. “Todos ganham”, diz Paulo Primo, responsável pelo plano de expansão da Molécoola no eixo São Paulo/Campinas, “Por meio de um aplicativo é possível fazer a destinação correta nos contêineres e ainda acumular pontos que podem ser trocados por produtos das empresas parceiras e patrocinadoras, completa.

Outra novidade é a capina elétrica, maquinário que dispensa o uso de agentes químicos no combate às ervas daninhas. A Synkar, startup brasileira-canadense, focada em robótica e veículos, vai apresentar robôs autônomos e 100% elétricos. “O Café Com Síndico tem uma pegada sustentável, apresentando diversos parceiros com soluções que reduzem os problemas condominiais e ainda, estão alinhados com a Agenda 2030 da ONU”, afirma Luciana.

O público-alvo são síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidente de associações e gestores prediais em condomínio residencial, comercial e predial. Para participar do evento é necessário fazer inscrição pelo site: https://cafecomsindico.com/cafe-com-sindico-campinas-encontro-regional-de-sindicos-e-condominios para receber o QRCODE, que dá direito a entrada gratuita.

Haverá dois sorteios de 2.000 reais cada, brindes e happy hour gratuito para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros e presidentes de associação residencial. Para acompanhantes, a alimentação será vendida no local.