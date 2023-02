Campinas recebe 5G na frequência 3,5GHz da Vivo

A Vivo anuncia a ativação da tecnologia 5G

a partir da frequência 3,5GHz, em 4 cidades do interior de São Paulo, seguindo o cronograma estabelecido pelo Gaispi / Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para as localidades com mais de 500 mil habitantes: Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Todas as capitais do país já contam com o serviço.

A cobertura inicial contempla alguns bairros e a companhia já atua na ampliação para outras regiões das cidades. O 5G da Vivo está disponível para todos os clientes da empresa. Para acessar, é preciso possuir um aparelho compatível – a Vivo conta com 65 modelos em seu portfólio, entre smartphones e tablets – e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso. Atualmente, a Vivo tem em sua base mais de 4,9 milhões de clientes com aparelhos com a nova rede, neste primeiro momento, os clientes terão uma navegação ainda mais veloz e melhor experiência no uso e consumo de conteúdos multimídia ou nos jogos online de alta resolução, por exemplo. A experiência de velocidade do usuário será até dez vezes mais rápida que o 4G. Espera-se que a nova tecnologia realize download de um arquivo de 1GB em aproximadamente dez segundos, dependendo do volume de tráfego no momento.

A rede 5G traz benefícios imediatos aos consumidores a partir de uma internet móvel de ultravelocidade, abrindo espaço para as empresas criarem serviços e experiências imersivas, com o uso mais frequente e eficiente de tecnologias de realidade virtual e inteligência artificial.

A Vivo vem há anos preparando sua infraestrutura de rede, com investimento total de R$ 4,5 bilhões em frequências, e dezenas de parceiros globais em tecnologia para iniciar a operação com a melhor arquitetura de rede possível. Atualmente, é a empresa com um dos maiores backbones do país, um diferencial importante à companhia, uma vez que as milhares de antenas que garantirão a estabilidade de sinal do 5G devem estar conectadas por uma rede de transmissão de alta capacidade e qualidade.

Bairros atendidos

Campinas: Barão Geraldo, Bosque, Cambuí, Centro, Chácara Primavera, Chácara São Rafael, Cidade Universitária, Jardim Bom Retiro, Jardim Guanabara, Jardim Presidente Wenceslau, Jardim Quarto Centenário, Jardim Santa Genebra, Mansões Santo Antônio, Parque São Quirino, Parque Taquaral, Sitio De Recreio Gramado, Vila Brandina, Vila Itapura e Vila Lemos.

Ribeirão Preto: Alto da Boa Vista, Centro, Jardim Irajá, Jardim Sumaré, Nova Aliança, Vila Ana Maria e Vila Seixas.

São José dos Campos: Centro, Jardim das Industrias, Jardim Paulista, Parque Industrial, Parque Residencial Aquarius, Residencial Bosque Dos Ipês, Vila Adyana e Vila Nair.

Sorocaba: Centro, Jardim Vergueiro, Parque Tecnológico de Sorocaba e Vila Carvalho.

Como o 5G vai potencializar a nova internet

A conexão 5G pode ser considerada uma ferramenta indispensável para a consolidação da nova fase da internet no espaço digital. Com mais velocidade no processamento de dados e baixa latência, o 5G oferece para a Web 3.0 mais velocidade e desempenho, funcionalidades fundamentais para o sucesso da integração da internet descentralizada. A solução habilitará o uso remoto de novas tecnologias disruptivas, como inteligência artificial e internet das coisas.

A capilarização da rede 5G oferece ainda a acessibilidade digital em áreas mais remotas, melhorando a conexão da internet em locais com menos infraestrutura de rede.

