O Brew Festival, uma das mais importantes, tradicionais e consagradas festas da cerveja artesanal do interior do Estado de São Paulo, celebra oito anos de sucesso com mega edição na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal, em Campinas. O evento acontece entre os dias 8 e 11 de dezembro, quinta-feira a domingo. A entrada é gratuita com acesso pelos portões 5 e 7.

A programação começa na quinta-feira (8), feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Campinas, às 12h. As atrações prosseguem até às 22h. Na sexta-feira (9), o horário do evento é das 16h às 22h. Já no sábado (10) e no domingo (11) o Brew Festival recebe o público das 11h às 22h.

Quem é apaixonado por cerveja artesanal tem a chance de degustar ao menos 250 estilos oferecidos por 39 cervejarias de diferentes regiões. O festival tem como principal objetivo mostrar ao público a evolução do mercado das artesanais. São rótulos de qualidade produzidos com puro malte, sem processos industriais.

CONCURSO GRATUITO PARA CERVEJEIROS AMADORES

Além do amplo parque cervejeiro, o Brew Festival traz na programação workshops, brassagem ao vivo e palestras com especialistas, que vão abordar temas referentes ao universo da cerveja.

Cervejeiros amadores podem participar do concurso “Brew Festival – Homebrew – A Fórmula”. As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas no endereço eletrônico https://www.sympla.com.br/concurso-de-cerveja. O espaço ainda conta com uma grande feira, onde é possível encontrar as principais novidades do mercado.

“Para celebrar oito anos do Brew Festival preparamos uma edição especial para Campinas e toda a região, com número recorde de cervejarias e estilos. O público vai encontrar tudo o que há de melhor e as principais novidades no mercado cervejeiro. Além disso, nossa festa terá concurso, palestras e workshops com renomados especialistas, além de farta gastronomia e shows ao vivo. Nossa intenção é proporcionar momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização do Brew Festival, Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporati vas, feiras e festivais.

MUITA GASTRONOMIA E DIVERSÃO

Além da diversidade de rótulos e sabores de cerveja e toda a programação direcionada ao universo cervejeiro, o Brew Festival traz a Campinas o Espaço BBQ, que concentra alguns dos principais assadores e churrasqueiros do Estado de São Paulo.

Os mestres do churrasco vão apresentar um cardápio especial, cada um com sua peculiaridade de cortes e maneiras de preparar a carne, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker.

A praça de alimentação a céu aberto montada em um dos principais cartões-postais de Campinas, a Lagoa do Taquaral, ainda conta com área Food com ampla variedade de iguarias da chamada gastronomia de rua. O parque também recebe a alameda dos doces com opções de sobremesas que farão a alegria de crianças e adultos.

Outra atração do Brew é a exposição de produtos alimentícios, como cachaças e queijos, acessórios para churrasco e cozinha, artesanato e vestuário. A galera jovem pode aproveitar a festa para fazer tatuagem ou colocar o sonhado piercing. O evento traz como diferencial uma ampla área kids para diversão das crianças. Se a preocupação são os animais de estimação, o festival é pet friendly, ou seja, todos estão convidados para a festa.

AVENTURA NAS ALTURAS

Uma das principais atrações do Brew Festival, em Campinas, é Bar nas Alturas, que proporciona momentos inesquecíveis de lazer e entretenimento. Uma verdadeira aventura. A estrutura é suspensa a 40 metros de altura. Lá o público pode degustar sua bebida preferida e ter uma visão completa das paisagens e do pôr do sol de Campinas

O Bar nas Alturas obedece a todos os protocolos de segurança e é recomendado para pessoas a partir de 8 anos de idade. O ingresso individual permite a experiência de 15 a 20 minutos.

SHOWS PARA TODOS OS GOSTOS

Para incrementar o espaço durante o Brew Festival, em Campinas, sete shows estão confirmados. São dois no feriado de quinta-feira (8), um na sexta-feira (9) e outros quatro entre o sábado (10) e o domingo (11). Para a abertura da programação, sobe ao palco na quinta-feira (8), às 14h, a banda Rockaway. Depois, às 19h, a atração é o grupo PopMind.

Na sexta-feira (9), Shelly Simon traz a Campinas o “Amy Winehouse Tribute & Divas do Pop”. O show começa às 19h. No sábado (10), se apresentam Barbie Kills, às 14h, e a banda Eruption que faz o Van Halen Tribute, às 19h. para encerrar o festival no domingo (11), as atrações musicais são Retrô Vitrola, &a grave;s 13h, e Rock Memory, às 18h. Em um segundo palco instalado no recinto, o público tem a chance de aproveitar diferentes intervenções artísticas.

Serviço



Brew Festival – 8 anos

Local: Lagoa do Taquaral (Parque Portugal), com acesso pelos portões 5 e 7

Endereço: Avenida Doutor Heitor Penteado, 1671, Parque Taquaral, Campinas-SP

Dias: 8, 9, 10 e 11 de novembro (quinta e sexta-feira, sábado e domingo) Horários:

12h às 22h (quinta-feira)

16h às 22 (sexta-feira)

11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Estrutura: Espaço kids, Bar nas Alturas, dois palcos, feira de cervejas

Agenda: Workshops, palestras, brassagem ao vivo

Concurso para cervejeiros amadores: “Brew Festival – Homebrew – A Fórmula”. Inscrições são gratuitas e limitadas no link https://www.sympla.com.br/concurso-de-cerveja

Evento pet friendly

Realização: WB Produções & Promoções

Informações: (19) 9.9494-2787 (WhatsApp)

Redes Sociais: @brew_festival (Instagram) e /brewfestival (Facebook)



PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Quinta-feira, dia 8 de dezembro

14h: Rockaway

19h: PopMind

Sexta-feira, dia 9 de dezembro

19h: Shelly Simon (Amy Winehouse Tribute & Divas do Pop)

Sábado, dia 10 de dezembro

14h: Barbie Kills

19h: Eruption (Van Halen Tribute)

Domingo, dia 11 de dezembro

13h: Retrô Vitrola

18h: Rock Memory

CERVEJARIAS E POLOS CERVEJEIROS

– Antuérpia

– Marés

– Tábuas

– Dama Bier

– St. Patricks

– Frederícia

– Brotas Beer

– Copina

– Mr. Wolf

– Toca da Magava

– GBK Barrosa

– Lemans

– Nineties

– Gonçalves

– Blacaman

– Germânia

– BreWork

– Dortmund

– Stomy Beer & Co

– BodeBrown

– Tesla

– Zev

– Campos de Jordão

– Bamberg

– Berggren

– Hausen

– Cevada Pura

– Campinas

– Mosteiro

– Base

– Locals Only

– Everbrew

– Hoffen

– El Coyote

– Polo Cervejeiro de Jundiaí – Cervejarias Prisma, Tex Beer, Fralths, A Beer & Co e Duklan

ESPAÇO BARBECUE

– Crivelaro´s BBQ

– Estação Patricia Sally

– Estalar do Fogo

– Fumaça de Chef

– Dom Pimenta

– O Bom e Velho Churrasco

– Brasa Burger

ÁREA FOOD

– Paraty Burger

– Na Brasa Espetos

– Parada Obrigatória

– Souzas Craft Beer & Foods

– Locomotiva Barão

– Coxinhas Sabor e Amor

– Pizzaria Ladie Olive

– Piporca

SWEET BREW

– Expresso Churros

– Delícias da Vovó

– Douce Douce Confeitaria

– Love´s Cookies

– Seu Churros

– Donuts Thalita

EXPOSITORES

– Cusco

– Link Park Tattoo & Piercing

– Camisaria Molotov

– Prestige

– Canto da Cachaça

– Doctor Queijo

– AMB Acessórios

– Botas Caterpillar

– Yellowme

ESPAÇO KIDS

Aloha Brasil

– Jump

– Grua humana gigante

Nick Eventos

– Tiro ao Alvo

– Kid Play

– Pescaria

– Chute a Gol

Império Eventos

– Infláveis

– Carrinhos elétrico e motorizados

– Trenzinho da Alegria