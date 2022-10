Apesar das vendas digitais desacelerarem em 2022, o Brasil continua sendo o país que mais cresce em e-commerce na América Latina e a expectativa para o último trimestre no ano é grande. Em Campinas e Região, segundo lugar do estado de São Paulo com o melhor desempenho no setor, a previsão é que, apenas a Black Friday, no dia 25 de novembro, movimente cerca de R$ 988 milhões, um crescimento de 21,23% em relação ao ano anterior.

De olho nesses números, o Melhor Envio, plataforma de intermediação logística entre vendedores virtuais e transportadoras, anuncia o lançamento do seu primeiro Melhor Ponto em Campinas, no estacionamento do Shopping Parque Dom Pedro. O serviço gratuito permite que os lojistas que usam a plataforma possam despachar suas encomendas em um único local, com o objetivo de otimizar o envio de mercadorias no e-commerce.

“Devido ao alto potencial de vendas da região, estava mais do que na hora de criarmos um Melhor Ponto em Campinas. É também a primeira vez dos nossos centros de distribuição em um shopping center. Nosso principal objetivo é facilitar e agilizar a logística de quem trabalha com o e-commerce, desburocratizando e modernizando cada vez mais nossos serviços. Assim, os lojistas reduzem custos e ganham tempo”, conta Éder Medeiros, fundador e CEO do Melhor Envio.

Lançado em maio de 2021, o Melhor Ponto surgiu após uma pesquisa interna da companhia com seus usuários sobre as principais dificuldades que eles enfrentam ao postarem suas encomendas. Os problemas mais apontados foram: o difícil acesso às unidades de coleta (36,6%), o tempo de espera alto para ser atendido (35%) e a locomoção de uma transportadora para a outra (17,7%). Em seu ano de estreia, os centros de distribuição da empresa intermediaram 135.173 encomendas. Com a novidade, a empresa acumula 17 endereços estratégicos na Grande São Paulo, como as unidades da Luz e Consolação, dedicados à coleta e distribuição de produtos.

No segundo trimestre de 2022, o Melhor Envio registrou mais de 70% de aumento da receita líquida e um crescimento de 14,4% de etiquetas emitidas, de 4.425 milhões a 5.063 milhões, em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Locaweb Company, grupo em que a companhia faz parte desde 2020.

O novo Melhor Ponto será inaugurado no dia 24 de outubro de 2022, em um container no estacionamento do Shopping Parque Dom Pedro, na Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP, 13087-901. O espaço é uma parceria do Melhor Envio, empresa asset light, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h e aos sábados das 10h às 14h. Para conferir todos os endereços e mais detalhes sobre o Melhor Ponto, acesse o site da empresa.