O prefeito Chico Sardelli participou na tarde desta sexta-feira (1) da abertura do Campeonato Paulista Petiz de Natação de Inverno, Troféu Oswaldo Lopes Fiore, organizado pela Associação de Natação Americanense (ANA) e Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi.

A competição iniciada nesta sexta terá provas também neste sábado (2) e domingo (3) na piscina do Complexo Esportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico da Colina.

Além de Chico e Odir, também estiveram presentes na abertura o deputado estadual Castelo Branco, a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Rezende da Silva, o presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins e o vereador Juninho Dias.

Voltado a nadadores de 11 e 12 anos de idade, o campeonato reúne 395 participantes de diversas cidades do Estado de São Paulo, sendo 15 representantes de Americana. A delegação americanense, inclusive, ganhou um prêmio, logo na abertura, pela criatividade e animação durante o desfile de entrada da equipe no evento.

Na cerimônia de abertura, o prefeito fez o hasteamento da bandeira de Americana durante o hino nacional, parabenizou os organizadores da atividade e acompanhou as primeiras provas disputadas na piscina.

“É muito bom ver as atividades esportivas em pleno funcionamento na nossa cidade. Sediar um evento dessa magnitude, com mais de 30 cidades representadas, mostra a importância de Americana no cenário da natação e dá ainda mais ânimo e inspiração para nossas crianças e jovens na prática esportiva”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Odir também destacou a importância do evento ser sediado em Americana. “Ficamos felizes em poder oferecer a estrutura do Centro Cívico para um campeonato tão importante. Foi revigorante presenciar a animação das crianças na abertura, esperamos que seja um grande evento”, disse Odir.

O apoio da Secretaria de Esportes de Americana envolve a cessão do espaço para a realização das provas, refeitório e estacionamento, bem como a manutenção e a limpeza dos espaços. A Guarda Municipal ficará encarregada da segurança durante os dias de competição.

