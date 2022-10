As equipes Eurofut, São Caetano e Projeto Social Pio Rei conquistaram o título do Campeonato Barbarense de Futebol de Base nas categorias sub-15, sub-13 e sub-17, respectivamente. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), promoveu as decisões das categorias no sábado (22) e no domingo (23), em jogos disputados no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco.

No sub-15, o Eurofut venceu o Desportivo Barbarense por 3 a 0. Já no sub-13, a Escolinha São Caetano venceu nos pênaltis o Eurofut por 4 a 2 após empate no tempo normal em 1 a 1. Ambas as partidas ocorreram no sábado (22). Ao final das partidas, além da premiação aos campeões e vices, houve a premiação individual das competições. João Pedro Aguilira (Desportivo Barbarense) e Luís Fernando Figueiredo (Eurofut) foram os artilheiros do sub-15 com 6 gols marcados, enquanto Lucas Nascimento (Eurofut) foi o goleiro menos vazado da categoria com 4 gols sofridos. Guilherme Augusto Faria (Eurofut) e Lucas Venerando Carrijo (São Caetano) foram os artilheiros do sub-13 com 6 gols marcados, enquanto Cauã Vitor Caldeira (Eurofut) foi o goleiro menos vazado da categoria com 2 gols sofridos.

No sub-17, o Projeto Social Pio Rei venceu o Galileu A por 2 a 0. O artilheiro da categoria foi João Pedro Aguiar Fialho, com 5 gols marcados, e o goleiro menos vazado foi Murylo Trovo, com 2 gols sofridos – ambos são jogadores do Projeto Social Pio Rei.

O árbitro do quadro da FIFA e que estará na Copa do Mundo de 2022, Raphael Claus, prestigiou as decisões do sub-15 e sub-13, acompanhado de seu pai, Galo Claus, e do filho Matteo Claus. O técnico da equipe sub-23 do Red Bull Bragantino, Fábio Mathias, acompanhou a final da categoria sub-17. Todos participaram das cerimônias de premiação, ao lado do secretário de Esportes, Vinícius Furlan, e da equipe coordenadora da Seme.