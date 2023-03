Campanha promove a safra da maçã

A maçã é uma fruta versátil e que pode

ser consumida de diversas formas. Rica em cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e um poderoso antioxidante, a maçã ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue e diminuir a pressão arterial.

A entidade global que representa o setor de flores, frutas, legumes e verduras, International Fresh Produce Association (IFPA) juntamente com a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM), lançaram a Campanha de Sazonalidade da IFPA 2023, com material digital gratuito para o varejista aproveitar a fruta da época e investir em campanhas de incentivo ao consumo, principalmente na volta às aulas.

“O kit digital com banco de imagens, posts para redes sociais, vídeos, e-book de receitas, benefícios da fruta e QR Code conta com peças que podem ser personalizadas com o logo do varejista, para fomentar o consumo da maçã junto aos consumidores, trabalhando a pegada de oferecer alimentação saudável e nutritiva para o lanche escolar. Na era da segurança alimentar e alimentação natural, promover o FFLV é muito importante”, afirma Valeska de Oliveira Ciré, Country Manager da IFPA no Brasil.

As peças da Campanha de Sazonalidade da IFPA 2023 estão disponíveis para download gratuito aqui: https://bit.ly/Campmaçã23.

Produtores de Açaí investem em tecnologia de armazenamento de energia solar

Pioneira na produção de açaí na Região Centro-Oeste, a Fazenda Bonança, localizada em zona rural próxima à cidade satélite de Sobradinho, em Brasília/DF, se antecipou aos riscos inerentes ao seu negócio e decidiu investir em uma tecnologia que usa energia solar de maneira autônoma: o NHS QUAD Híbrido. O equipamento, que é o único produzido no Brasil, foi instalado pela C&T Estação Solar – um dos parceiros integradores da NHS.

Como a energia é fundamental para manter o açaí na temperatura ideal de armazenamento, problemas com quedas ou oscilações de energia causam grandes perdas financeiras para os produtores. “Os negócios que dependem da energia não podem ficar reféns das concessionárias e precisam buscar alternativas que garantam que o trabalho não pare”, afirma o diretor comercial e marketing da NHS, Fabio Moro.

A energia solar depende da energia elétrica para funcionar isso quando falamos na modalidade on grid, mas o Quad é tanto on grid quanto off grid, ou seja, ele injeta energia na rede elétrica e ainda conta com um backup de baterias para o armazenamento de energia solar. “Por se tratar de um sistema inteligente, o QUAD utiliza a energia solar para suprir as necessidades de energia elétrica do local e o excedente é armazenado em banco de baterias ou volta para a rede de distribuição gerando créditos que são revertidos em descontos na fatura de energia”, explica Moro.

Os proprietários da Fazenda Bonança, Jairon Honório Cardoso e Agnes Ashiuchi Cardoso testemunharam que o sistema de backup está funcionando de acordo com a expectativa deles. “Desligamos o disjuntor do padrão de entrada à noite e a fazenda apagou toda, ficando a casa da sede acesa onde está o maquinário da produção e os freezers de estoque do açaí. A troca da energia foi quase imperceptível. Para quem vive numa área rural isolada, o sistema de backup automático faz uma grande diferença na segurança e na qualidade de vida”, conta o proprietário.

Além das cargas essenciais da residência e sua iluminação externa, o sistema solar foi instalado para alimentar as cargas que mantêm a conservação da produção de açaí. “Instalamos as baterias no banco, o conectamos no QUAD, fizemos as extensões de rede necessárias para as conexões das cargas essenciais e internet, colocamos o inversor na monitoração e testamos o funcionamento do sistema, que apresentou um desempenho excelente e conforme o projetado”, disse Miguel Cleto, engenheiro responsável da C&T Estação Solar.

Para o projeto da Fazenda Bonança, foi escolhido um kit com um Inversor QUAD 5kW com 10 módulos 545 AMERISOLAR, totalizando um sistema de 5,45kWp operando com 20 baterias estacionárias de 12V totalizando 240V para uma autonomia de 14h para as cargas essenciais.