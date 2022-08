O Fundo Social de Solidariedade de Americana divulgou, nesta segunda-feira (8), o balanço da Campanha do Agasalho 2022. Do final do mês de abril até julho, foram arrecadados 4.073,250 quilos de doações, entre roupas femininas, masculinas e infantis, cobertores, calçados, toalhas, travesseiros, roupinhas e cobertores para pets e mais 854 itens de produtos de higiene.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, destacou o resultado positivo da campanha, enalteceu a participação da população e das parcerias firmadas, reforçando a necessidade de atender as demandas do município. “Agradecemos a todos que colaboraram com a Campanha do Agasalho em prol da população vulnerável da cidade. Conseguimos, com o esforço de todos, suprir as necessidades básicas das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, principalmente no período do frio intenso. Foi um reforço fundamental para a sobrevivência destas pessoas. Porém, é importante estarmos sempre atentos no atendimento das demandas do município, para que não falte nada para ninguém. Por isso, estamos de portas abertas para receber as doações o ano todo e, assim, fazermos estoque para programarmos as entregas antecipadamente aos que mais precisam”, disse Lionela.

A Campanha do Agasalho de Americana contou com a participação de vários parceiros, como EPTV Campinas, empresa Suzano, Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) – Teatro Municipal, Secretaria de Saúde, SENAI, Colégio Adventista de Americana, alunas do Curso de Têxtil e Moda no Programa de Voluntariado da Fatec – Faculdade de Tecnologia do Estado, Campanha “Braço Forte, Mão Amiga”, realizada pelo Tiro de Guerra (TG) e Associação dos Antigos Atiradores de Americana, Grupo Air Slaid, Drogaria São Paulo, Morada Logística, Rovers Crossfit, entre outros colaboradores e apoiadores.

Além das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, as doações também foram destinadas às pessoas em situação de rua, abrigadas na Casa de Passagem Obra da Imaculada, que está realizando um trabalho de abrigo emergencial na cidade no período de inverno, em parceria com a Prefeitura, Fundo Social, Associação Vinde à Luz e a Fraternidade Guardiões da Imaculada.

O Fundo Social atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h, na Rua das Poncianas, 930B, Jardim São Paulo. O telefone é o 3405-4772.

Cestas básicas para situação emergencial

O Fundo Social de Solidariedade de Americana orienta as pessoas que precisam de cestas básicas em caráter emergencial para efetuarem seus cadastros. Elas devem ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$646.50), morar no município, e ter informações atualizadas no Cadastro Único. Os interessados podem procurar o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social mais próximo de sua residência ou as entidades parceiras (Cruzada das Senhoras católicas, Casa de Dom Bosco, SOMA, APAM, Diaconia São Judas, SESPA). Depois do cadastro, será feita uma avaliação socioeconômica.

As famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar per capita de até R$100,00, e famílias em situação de pobreza, com renda familiar per capita de até R$200,00, terão prioridade no atendimento das cestas básicas.