Campanha de doação de sangue arrecada 61 bolsas em Santa Bárbara

Foram sessenta e uma bolsas de sangue coletadas nesta terça-feira (10) durante a primeira Campanha de Doação de Sangue de Santa Bárbara d’Oeste. Na ação compareceram 80 candidatos, sendo que 28 pela primeira vez.

A próxima campanha já tem data definida, será dia 7 de março das 9 às 12 horas, também no Lions Clube Centro, localizado na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce. As demais datas serão 9 de maio, 4 de julho, 5 de setembro e 7 de novembro.

A Campanha é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde – região de Santa Bárbara, Academia Personal Place, ChocolaTec e São Rafael Mais Saúde.

