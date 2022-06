Com o tema “Seu agasalho pode ter um final feliz. Doe!”, a Campanha do Agasalho segue em Santa Bárbara com diversos pontos espalhados pela cidade. Até o momento foram arrecadados 4.602 peças de roupas, 141 pares de sapatos e 27 cobertores.

Podem ser doados roupas e cobertores novos ou e bom estado. As doações serão encaminhadas para os CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), do município.

O Município aderiu à campanha da EPTV (Emissoras Pioneiras de Televisão) e também à Campanha “Inverno Solidário” do Fundo Social do Estado de São Paulo. Confira abaixo os pontos de arrecadação:

DAE (Departamento de Água e Esgoto) – Rua José Bonifácio, 400, Centro

Prefeitura Municipal – Av. Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

Defesa Civil – Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – Rua do Ósmio, 975 – VIC Center – Loja C – Jardim Mollon

SESETRAN – Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Câmara Municipal – Rodovia Luis Ometto, SP 306, 1001, Residencial Dona Margarida

2ª CIA/19º Batalhão da Polícia Militar – Rua Maranhão, 290, Vila Grego

Base Comunitária da Polícia Militar Rua Portugal, 1061, Jardim Europa

Administração Regional Cidade Nova – Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho” – Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial – Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares – Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Colina de Santa Bárbara

Colégio Ideal – Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi – Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi – Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Romi S.A. – Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Romi S.A. – Rodovia SP 304, Km 141,5, Distrito Industrial

Romi S.A. – Rodovia Luiz de Queiroz, 1824, Distrito Industrial

Atacadão – Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Maple Bear Canadian School – Rua do Osmio, 1517, Mollon

TRBR Indústria e Comércio Ltda – Avenida Marginal, 1515, Polo Industrial

Denso Santa Bárbara d´Oeste – Avenida Marginal, 1001, Polo Industrial

Condomínio Residencial Treviso – Rua João Gomes Moreira, 715, Parque Planalto

Escola Estadual Juvelina de Oliveira Rodrigues – Rua José Alexandre de Barros, 86, Jardim Paulista

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira” – Rua João Lino, 362 – Centro

Drogão Popular – Rua Prudente de Moraes, 26 – Centro

Marilu Cosméticos – R. Dona Margarida, 611 – Centro

Condomínio Residencial Firenze – Avenida Laerson Andia, 587, Jardim Firenze

McDonald’s – Rua do Ósmio, 699 – Vila Molon

Biblioteca Neide Crócomo do CEU das Artes / Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

AME – Rua da Seda, 250 – Jardim Esmeralda

Escola Estadual Professor Ulisses de Oliveira Valente – Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Zaraplast S.A. – Rua do Diamante, 738/790, Jardim São Fernando e Rua João Braulino, 293, Jardim dos Cedros