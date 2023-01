Campanha Educativa aborda 203 motociclistas em Americana

A Campanha Educativa para Motociclistas, promovida pela CCR AutoBAn e Prefeitura de Americana, por meio da Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário, fez 203 abordagens na manhã desta quinta-feira (12), na avenida Brasil. A ação, realizada pela primeira vez na cidade, orientou e conscientizou os motociclistas sobre a segurança no trânsito e os participantes receberam gratuitamente a instalação de antenas corta-pipa. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi acompanharam o trabalho, que contou também com o apoio da Gama – Guarda Municipal de Americana.

“Uma ação muito legal em nossa cidade, que pode ajudar a salvar vidas. Essas antenas cortam a linha de pipa com cerol e garantem a integridade física do motociclista. Agradecemos à concessionária CCR Autoban pela parceria”, disse o prefeito Chico.

O coordenador de operações da CCR AutoBAn, João Moacir da Silva, destacou a importância da ação junto aos motociclistas e a parceria com a prefeitura para a realização da campanha e outras ações futuras. “São cuidados básicos de manutenção das motos que podem ser checados antes do motorista sair de casa e que podem salvar vidas, e a conscientização de todos os motoristas com relação ao respeito às leis de trânsito. A CCR AutoBAN forneceu as antenas corta-pipa, para reforçar ainda mais a segurança contra as linhas de pipas, que causam acidentes e risco de morte. Agradecemos a parceria com a Prefeitura de Americana, que já está estabelecida visando ações futuras”, disse Moacir.

Além da instalação de antenas corta-pipa, a equipe de segurança viária da CCR AutoBAn também distribuiu folhetos com orientações sobre cuidados ao pilotar nas rodovias. De acordo com dados divulgados pela AutoBAn, por meio do site www.cerol.com.br, são registradas anualmente mais de 500 ocorrências envolvendo a combinação de cola e vidro nas linhas de pipa.

