Camisa de São Paulo, Fla e outros vai custar R$ 400

Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Inter e São Paulo terão camisas

mais caras a partir do meio do ano. Fornecedora dos clubes, a Adidas vai reajustar o valor das peças para R$ 400,00. Fornecedoras como Nike e Puma devem seguir a mesma linha e aumentar o preço das suas camisas.

Depois de uma semana repleta de polêmicas, com eliminação para o Água Santa no Campeonato Paulista e discussão do técnico Rogério Ceni com o meia-atacante Marcos Paulo, o São Paulo trabalhará em período integral entre esta segunda-feira (20) e sexta-feira (24).

Os jogadores chegarão pela manhã no CT da Barra Funda e só irão embora no final da tarde. O almoço será feito no próprio local, com dieta apontada pelos nutricionistas do clube.

A crise que explodiu no São Paulo com o atrito entre Ceni e Marcos Paulo já havia promovido uma mudança no planejamento. Os planos iniciais nesse período sem partidas do clube era concentrar o elenco no CT de Cotia, usado pelas categorias de base do Tricolor.

A sugestão foi levantada na reapresentação do clube na última quarta-feira (15), após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista, para o Água Santa.

O Tricolor só volta a campo no início de abril, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O adversário será conhecido no sorteio feito pela Conmebol ainda neste mês.

A estreia no Brasileirão acontece no final de semana do dia 15 do próximo mês, ante o Botafogo, no Rio de Janeiro (RJ). A tabela da competição ainda não foi desmembrada pela CBF.

O suposto clima ruim entre Ceni e o elenco após o episódio foi o principal motivo para que o plano fosse cancelado.

Isso não significa necessariamente que o elenco profissional são-paulino não trabalhará em Cotia. O clube deve fazer jogos-treinos contra suas equipes de base, principalmente o sub-20, treinador por Belletti, no centro de treinamento na Grande São Paulo.

Também está agendada uma atividade do tipo contra o Coritiba, em dia ainda não revelado pelo clube.

