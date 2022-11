Tenente Coronel Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, fala sobre a desobstrução da rodovia SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste, após pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, pedindo que os caminhoneiros liberem as vias.

Foto e vídeo Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco