Um motorista desavisado acabou caindo com seu caminhão no Riobrancão

– estádio Décio Vitta, do Rio Branco Esporte Clube- no final da manhã desta quinta-feira. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e foram registradas duas vítimas. A mulher que estava no caminhão acabou sendo ejetada para fora do veículo depois que a cabine ‘virou’. Ela machucou muito as pernas e sangrava muito no primeiro atendimento.

O helicóptero Águia da PM foi usado para levar a mulher, em estado grave, para o hospital da Unicamp.

Abaixo resumo do atendimento feito pelo CB Americana

Ocorrência: Caminhão x Caminhão Data: 30/03/2023 Horário: 11h18

Local: Rua Wadi Bufara – Catharina Zanaga – Americana

Viaturas: 2 Viaturas do Corpo de Bombeiros.

Bombeiros: Sgt Wesley, Cbs de Melo, Iversen e Camargo, Sds Damasceno e Prieto

Histórico: O Corpo de Bombeiros de Americana foi acionado para ocorrência de caminhão que veio a cair dentro do estádio.

Chegando no local foi levantado informações que o veículo vinha descendo a rua Wadi Bufara, a cabine do caminhão veio a bascular com o veículo em movimento ejetando a passageira feminina para fora do veículo onde sofreu politraumas nos membros inferiores e hemorragia intensa, recebeu os primeiros atendimentos pela Unidade de Resgate dos Bombeiros e posterior aerotransportada pelo águia 13 ao HC Unicamp. O motorista após a cabine bascular perdeu o controle do caminhão e adentrou no estádio Décio Vita colidindo contra o muro principal e só parou ao bater em outro caminhão que estava estacionado dentro do estádio proximo a arquibancada. O motorista O. F. P. ficou preso nas ferragens onde foi desencarcerado pela equipe de Salvamento dos Bombeiros e liberado para o transporte da Ambulância do município.

