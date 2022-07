Um caminhão do tipo treminhão tombou no final da noite desta quinta-feira na avenida Nicolau J. Abdala em Americana e atingiu uma moto que era pilotada por uma mulher. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 18h30 e a vítima estava caída ao lado da carreta. O motorista disse que a carreta teve um problema mecânico.

O trânsito na pista, rota intensa de veículos pesados, ficou fechado por pelo menos 30 minutos.

Histórico do Corpo de Bombeiros

O corpo de bombeiros foi acionado para tombamento de treminhão com vítima (motociclista) ferida embaixo da carreta.

Ao chegar no local, foi deparado com a carreta em “L” e 2 “composições” tombada, a vítima estava caída logo atrás do veículo e não estava presa em ferragens.

A vítima “leve”, feminina adulta, sofreu escoriações e tinha sinais vitais estáveis, foi socorrida ao Hospital Municipal de Americana, deixada aos cuidados médicos.

Segundo informações do motorista do treminhão, o veículo sofreu pane mecânica.