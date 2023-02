Um homem morreu na noite desta sexta-feira após um acidente em que um motorista de caminhão realizou uma conversão proibida na Avenida Fernando de Camargo, em Americana.

Segundo a polícia militar, após a conversão, o caminhão colidiu de frente com a motocicleta. A vítima foi socorrida com vida, mas em estado grave, e morreu no hospital.

A vítima fatal, identificado como Marcos Roberto de Barros, era morador do São Manoel e deixa 2 filhos de 6 e 3 anos.

Além da conversão em local proibido, o motorista do caminhão não é habilitado e se recusou a realizar o teste do bafômetro.