Caminhão de combustível capota às margens do rio Piracicaba

Um caminhão carregado com combustível tombou

na Avenida Nicolau João Abdalla e parte do combustível vazou indo parar no rio Piracicaba, principal fonte de captação de água de Americana. O acidente aconteceu na região da ponte Salto Grande em Americana na tarde de sábado (18). A PM encontrou o motorista no local e ele estava ferido.

De acordo com a Polícia Militar, a carreta transportava aproximadamente 5 mil litros de etanol. Com o acidente, o combustível vazou para a pista descendo direto até o rio. O policiamento isolou a área do acidente e acionou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para verificar se houve contaminação no rio.

O motorista foi atendido, estava consciente, mas com algumas escoriações pelo corpo. Logo depois, uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou e o socorreu. Guardas municipais e uma equipe de perícia também participaram da ocorrência.

A polícia registrou a ocorrência de capotamento e deve apurar as causas.

após policialpadrao.com.br

