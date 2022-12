Um caminhão carregado com bagaço de laranja tombou na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na manhã desta quinta-feira.

Segundo a polícia rodoviária, o caminhão transitava pela Rodovia Anhanguera e, ao entrar na alça de acesso à SP 147, o condutor perdeu o controle de direção do veículo, tombando sobre a faixa de rolamento, derramando a carga sobre a faixa.

No momento do acidente, a via foi parcialmente interditada para a limpeza e remoção do veículo.

O condutor sofreu ferimentos leves e o trânsito flui normalmente.