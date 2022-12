O estilo de vida que boa parte das pessoas têm levado, influenciadas pelas facilidades e atrativos tecnológicos, além de rotinas cada vez mais aceleradas, não têm feito bem à sua saúde física e mental. São vários os estudos que mostram o quanto a população está adoecendo, principalmente depois da pandemia, de males que poderiam ser minimizados através do contato com a natureza e de uma simples caminhada diária.

Especialistas têm alertado para a necessidade de hábitos mais saudáveis, como incluir na rotina uma caminhada de cerca de 20 minutos – um exercício cardiorrespiratório simples e totalmente democrático. Outra prática muito benéfica é tirar um tempo para limpar a mente e se reconectar consigo mesmo, através de passeios mais próximos à natureza. Nesse cenário, o ecoturismo tem se destacado como uma opção bastante buscada por quem quer fugir do ritmo acelerado e, por vezes, sufocante do meio urbano.

“As pessoas têm percebido cada vez mais a necessidade de estar perto da natureza, seja diretamente ou através de passeios que ajudem a se afastar da rotina da cidade. E o ecoturismo é uma opção acessível, na qual se pode determinar o roteiro conforme a necessidade, o tipo de paisagem que quer contemplar e o quanto se quer testar os próprios limites”, comenta Juliano Sant’Ana, proprietário da Target Ecoturismo e Aventura, uma operadora de ecoturismo que viu a busca por esse estilo de turismo aumentar consideravelmente nos últimos anos.

O próprio Juliano se aproximou das caminhadas em meio à natureza para se recuperar de burnout, há cerca de 10 anos, quando passou a praticar trekking (caminhada por trilhas naturais). O hobby se tornou um negócio sólido e, atualmente, ele se dedica a levar brasileiros a destinos que oferecem experiências únicas junto ao meio ambiente, com segurança e planejamento, promovendo viabilidade a todos os perfis de público.

Um dos principais destinos oferecidos pela Target Ecoturismo e Aventura é um dos 10 parques nacionais mais visitados do mundo, o Torres del Paine, na Patagônia Chilena, que recebe cerca de 250 mil visitantes por ano, principalmente na alta temporada, entre os meses de outubro e abril. A empresa é, aliás, a que mais leva brasileiros para esse destino, entre os operadores do setor no Brasil.

“A beleza dos cenários desse parque é indescritível e há opções de passeio para qualquer tipo de preparo físico, desde quem está pronto para grandes aventuras, até para quem prefere passeios mais curtos. Para os praticantes de trekking e para os que querem apenas contemplar a natureza num lugar incrível”, comenta.

Destinos como o parque chileno são uma boa opção para alguns dias de férias sozinho ou acompanhado, contemplando a natureza e recarregando as energias. Esses locais preparados para o ecoturismo costumam oferecer bons hotéis e toda uma infraestrutura para receber os visitantes. Para os passeios também é importante encontrar operadoras que possam servir de apoio e dar mais segurança na jornada. A Target oferece programas completos e autoguiados de trekking, para que o viajante possa aproveitar com tranquilidade, segurança e conforto todo o passeio.

Além do Parque Nacional Torres del Paine, a empresa fundada por Juliano também criou uma travessia exclusiva na Coxilha Rica, na região serrana de Santa Catarina. No próximo ano vai abrir uma unidade em Portugal, onde deve iniciar oferecendo o roteiro de Santiago de Compostela, entre outros roteiros de caminhada em Portugal destinados ao público brasileiro.