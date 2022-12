Um novo flagra das câmeras trap do Parque das Neblinas, reserva ambiental da Suzano gerida pelo Instituto Ecofuturo, mostra uma jaguatirica (Leopardus pardalis) andando com uma presa na boca – registro inédito para a equipe do Parque. Essa não é a primeira vez que a espécie é vista no local, o felino já foi filmado diversas vezes na reserva, inclusive acompanhado de filhotes. Com hábitos noturnos, a jaguatirica é conhecida por ser um grande predador, como visto no vídeo e, apesar de serem mais ativas durante a noite, elas também podem ser vistas durante o dia.

Segue o vídeo do flagra: