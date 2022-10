A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (25) sessão solene para a entrega do título de cidadã emérita à senhora Maine Bruno Faraone Najar de Benedicts, pelos relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi motivada por decreto legislativo de autoria do vereador da 17ª Legislatura Geraldo Fanali. Maine é filha do ex-prefeito Omar Najar (MDB).

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Biografia – Maine Bruno Faraone Najar de Benedicts

Maine Bruno Faraone Najar de Benedicts nasceu em Americana e, desde cedo, aprendeu com seu pai e avô a importância do trabalho. Sempre acompanhou a mãe e avó em trabalhos voluntários auxiliando nas ações sociais junto à população.

Apaixonada pela vida rural e esportes equestres, Maine é competidora de prova de tambor, já tendo sido consagrada campeã brasileira na modalidade. Formada em administração de empresas, divide seu tempo entre a Indústria Têxtil Najar, atuando na área de desenvolvimento de projeto e marketing, e na Fazenda, atuando como responsável pelo agronegócio da família. Sempre que tem oportunidade realiza provas equestres e destina a verba arrecadada a instituições beneficentes, procurando sempre ficar no anonimato.

Em 2015 assumiu a presidência do Fundo Social de Solidariedade a convite de seu pai, Prefeito Omar Najar. Missão que desempenhou no período de 2015 a 2020 com responsabilidade, amor e dedicação, auxiliando a população mais carente e em situação de vulnerabilidade de nosso município, por intermédio de ações e parcerias.

Atuou em diversas áreas no intuito de melhorar e colaborar com o bem estar social, auxiliando com verba e produtos arrecadados em ações e parcerias, como:

– construção de uma cozinha, muro de arrimo e reforma das instalações na Cooperlírios,

– construção e montagem do Banco de Alimentos, através de emenda parlamentar

– reforma da Creche Curimã, troca do piso e pintura,

– reforma e pintura no CIEP “Professora Maria Nilde Mascellani”

– troca do piso do alojamento do Tiro de Guerra,

– aquisição de EPI para cooperadas da Cooperlírios

– reformulação da Farmácia do Fundo Social,

– criação do Bazar para aquisição de alimentos,

– criação e implantação da Cozinha Artesanal e Geração Beleza,

– realização de Lojas de Rua, parecia com o projeto Street Store,

– criação do Projeto “Canção de Ninar”, doação de enxoval para bebês,

– realização inédita do JORI, Jogos Regionais dos Idosos, em Americana, em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo, valorizando a melhor idade em nossa cidade,

– apoio à área de saúde com o repasse de insumos médico-hospitalares

– apoio na área de cultura, colaborando com a Sinfônica, Banda e Coral Municipais,

Durante o início e primeiro ano da pandemia de COVID-19, Maine não teve receios e redobrou esforços para poder atender a população em situação de vulnerabilidade, que teve um grande aumento. Com apoio e parcerias, junto com sua equipe, conseguiu entregar aproximadamente 150 toneladas de alimentos, além de mais de 5.000 produtos de higiene de limpeza, leite, e toneladas de roupas e calçados, entre outros.

No final de 2020, após se desligar do serviço voluntário junto a Administração Municipal, retomou com mais afinco e dedicação seu amor pela vida do campo. Com formação e especialização em criação e produção de ovinos criou sua própria empresa “Fazendeira Gourmet”.

Maine, além de ser é mulher empreendedora de sucesso, é irmã carinhosa, filha dedicada e mãe extremosa de Lorenzo e Valentino e esposa de Rodrigo com quem divide todo amor e alegria de viver.