A Câmara Municipal de Sumaré retomou o funcionamento das atividades nesta semana, após o recesso de final de ano. O biênio 2023/2024 teve início sob a gestão da nova Mesa Diretora, composta pelos vereadores Hélio Silva (Cidadania) como presidente, Andre da Farmácia (PSC) como 1º vice-presidente, Tião Correa (PSDB) como 2º vice-presidente, Valdir de Oliveira (Republicanos) como 1º secretário e João Maioral (PDT) como 2º secretário.

Ao longo da semana, Hélio Silva participou de reuniões com procuradores da Casa, diretores de departamentos e funcionários para tomar conhecimento da situação do Legislativo e analisar questões administrativas. De acordo com o presidente, o objetivo é garantir o bom funcionamento da Câmara para que os demais parlamentares continuem os trabalhos já desenvolvidos e completar a transição iniciada nos últimos dias de dezembro, ainda sob a presidência do vereador Willian Souza (PT).

“Nosso compromisso é o de seguir fazendo da Câmara Municipal a casa do povo de Sumaré, espaço de debate de ideias e construção de consensos e soluções para a cidade. Vamos trabalhar para manter todas as prerrogativas dos parlamentares e atuar em sintonia com o prefeito Luiz Dalben e com o deputado estadual Dirceu Dalben pelo bem da população”, avaliou o presidente.

O atendimento nos gabinetes também foi retomado nesta semana. O horário de funcionamento da Câmara é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já as sessões ordinárias devem ser retomadas no dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 15h.