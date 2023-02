Câmara Sumaré retoma sessões com 10 itens na pauta

As sessões da Câmara de Sumaré retornam

nesta terça-feira (7), com a votação de dez itens, entre projetos, emendas e substitutivos. A 1ª sessão ordinária de 2023 acontece a partir das 15h, no plenário José Maria Matosinho (Travessa 1º Centenário, 32, Centro) e será conduzida pela primeira vez pelo presidente Hélio Silva (Cidadania). A abertura do ano legislativo pode ser acompanhada também em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

O primeiro item da Ordem do Dia é a votação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 8/2022, de autoria dos vereadores João Maioral (PDT) e Toninho Mineiro (PV), que dispõe sobre a melhoria da visualização dos equipamentos de radares no município. Em seguida, os parlamentares votam o Substitutivo nº 1 ao PL nº 85/2022, proposto pelo vereador Tião Correa (PSDB), que obriga supermercados, hipermercados e centros comerciais com área superior a 500m² a manterem cadeira de roda ou triciclo motorizado à disposição de seus clientes e usuários com necessidades especiais.

Logo após, será votado o PL nº 86/2022, de autoria do vereador Silvio Coltro (PL), que acrescenta dispositivo à Lei n° 1.703, de 5 de março de 1985, que dispõe sobre os cemitérios públicos do Município de Sumaré.

Também entra em votação o PL nº 160/2022, assinado pelo vereador Lucas Agostinho (União Brasil), que trata sobre o Programa “Rede de Apoio”, de afixação de QR Code informativo em locais públicos e privados para divulgar a Lei Maria da Penha. Antes da votação do projeto, será votada uma emenda ao texto, apresentada pelos vereadores Hélio Silva e Joel Cardoso (PSD).

O sexto item de votação é o PL nº 174/2022, proposto pelo vereador Sirineu Araújo (PL), que autoriza o Poder Executivo a utilizar o Símbolo Universal de Acesso. Em seguida, será apreciado o PL nº 245/2022, de autoria do vereador Willian Souza (PT), que denomina a Rua 04 do bairro Vila Operária de Rua Luiz Gonzaga de Oliveira.

Os parlamentares votam ainda o PL nº 291/2022, apresentado pelo vereador Ney do Gás (Cidadania), que dispõe sobre a afixação de cartazes informando os números de telefone, os sites e os endereços de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular públicos e privados do município de Sumaré. Antes da votação do projeto, será votada uma emenda ao texto, apresentada pelo próprio autor da matéria.

Por fim, será discutido e votado o PL nº 292/2022, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL), que altera a Lei nº 4.286, de 14 de dezembro de 2006, sobre período máximo de permanência de veículos em área de Zona Azul sem imposição de penalidade.

Casa Brasil abre inscrições para oito cursos

Instituição, mantida pela Prefeitura de Sumaré, oferece cursos profissionalizantes

A Casa Brasil abre as inscrições, nesta segunda-feira (6), para oito novos cursos livres. As aulas estão previstas para começar no dia 13 de fevereiro. A unidade passa a oferecer os cursos de informática básica e intermediária, pintura em tela, pintura em tecido, pintura em MDF, internet, patch aplique, chinelo customizado, manicure básica e intermediária.

Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço, duas fotos 3×4 e um crachá tipo jacaré no ato da inscrição até o dia 10, sexta-feira, entre 8h e 16h.

“Nosso compromisso é criar oportunidades aos nossos moradores, seja para facilitar o acesso ao mercado de trabalho ou ainda os incentivando ao empreendedorismo. A Casa Brasil é uma excelente opção para quem deseja se capacitar, aprimorar ou adquirir novos conhecimentos”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

