A Câmara Municipal de Americana sediará pelo quinto ano o Salão do Humor Internacional em Americana. A 22ª edição da tradicional mostra reunirá centenas de obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A exposição acontece nas dependências da Câmara, de 17 a 25 de junho.

As inscrições para o salão já estão abertas e vão até o dia 31 de maio. Neste ano, o tema sugerido é “A Arte Maior é o Jeito de Cada Um!”, que convida as pessoas a uma reflexão sobre a diversidade e a singularidade humana. “A maior riqueza que a natureza proporcionou à humanidade foi a diversidade. Todos são diferentes, uns dos outros, cada um com sua estrutura física, espiritual, mental e social adquirida no transcorrer de sua existência. O jeito de cada um é insubstituível, a arte maior é você e será o teu jeito que te conduzirá ao destino já marcado de ser e fazer feliz”, explica Geraldo Basanella, organizador da mostra.

LEIA TAMBÉM: Americana terá “Rota Cervejeira” com 10 cervejarias e espaço kids

Os interessados deverão inscrever suas obras na Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Os trabalhos podem ser enviados pelo correio ou entregues pessoalmente, de segunda a sexta, das 9h às 16h, até o dia 31 de maio.

As obras aceitas pelo salão são: charge, cartum, caricatura, história em quadrinhos, tirinhas, pequenos contos de humor e poemas jocosos, caricatura em escultura, mangá humor e grafite humor. Cada autor pode inscrever até três obras em cada categoria, e embora haja a sugestão de trabalhos sobre “A Arte Maior é o Jeito de Cada Um!”, o tema do salão é livre. Os prêmios para as melhores obras variam entre R$ 50 e R$ 200.

22º Salão do Humor

Será o quinto ano que o Poder Legislativo sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. “A realização do Salão na Câmara já virou uma tradição e é muito gratificante receber centenas de visitantes para conhecer os trabalhos, que são sempre de extrema qualidade. As portas do legislativo estão sempre abertas a esta e outras iniciativas de difusão da cultura e que aproximem a população desta Casa de Leis. Nada mais justo que reconhecer esse excelente trabalho”, comentou o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido).

Além das obras dos autores da região, o Salão do Humor Internacional em Americana contará com trabalhos selecionados dos acervos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e obras de autores de Campinas.

Mais informações sobre o 22º Salão do Humor de Americana com o organizador do evento, Geraldo Basanella: (19) 3406-4140 e [email protected].

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento