Câmara é confirmada como sede do 22º Salão do Humor Internacional em Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta quarta-feira (1) com o professor Geraldo Basanella, organizador do Salão do Humor Internacional em Americana, para confirmar a realização nas dependências do legislativo da 22ª edição do Salão.

Será o quinto ano que o Poder Legislativo sediará o salão, oferecendo a estrutura e o apoio operacional. A tradicional mostra reúne todos os anos obras de humor em sete modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região.

Durante a reunião, Brochi enalteceu a importância do Salão e informou que pretende apresentar um projeto de lei incluindo o evento no calendário oficial do município. “A realização do Salão na Câmara já virou uma tradição e é muito gratificante receber centenas de visitantes para conhecer os trabalhos, que são sempre de extrema qualidade. As portas do legislativo estão sempre abertas a esta e outras iniciativas de difusão da cultura e que aproximem a população desta Casa de Leis. Nada mais justo que reconhecer esse excelente trabalho”, comentou Brochi.

De acordo com Basanella, a participação das crianças confere um caráter transformador ao Salão. “Por diversas vezes ao longo desses anos pudemos perceber a transformação na vida de crianças e adolescentes gerada pelo reconhecimento por um trabalho bem-feito ou até mesmo pela simples participação e o fato de ter o seu desenho selecionado e exposto”, comentou.

A previsão é que a 22ª edição do Salão seja realizada na segunda quinzena de junho. O tema será divulgado na abertura das inscrições. Em 2022, foram inscritos 1606 trabalhos de artistas independentes e de alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio de escolas públicas e privadas de Americana e região – número recorde de inscrições.

Além das obras dos autores locais, o Salão Internacional do Humor em Americana conta tradicionalmente com trabalhos selecionados de renomados salões de humor do país, como o Salão Internacional de Humor de Piracicaba.

