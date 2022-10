A Câmara barbarense promove, na quarta-feira (05 de outubro), sessão solene para a entrega da Medalha Margarida da Graça Martins – a Fundadora, acompanhada do Diploma de Gratidão, a nove homenageados; assim como do Título Honorífico de Cidadão Barbarense a outros sete homenageados. O evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal Manoel Lyra, é aberto ao público.

A Medalha Margarida da Graça Martins – a Fundadora e o Diploma de Gratidão, criados pelo Decreto Legislativo nº 08/1986, são outorgados a cidadãos que tenham prestado relevantes trabalhos para o desenvolvimento de Santa Bárbara d’Oeste. Este ano, diferentes parlamentares foram responsáveis pela escolha dos seguintes homenageados: Ademir Firmino de Oliveira, Amauri Romera, Daniel Rovland de Castro, Eder Bornelli, Jair Ribeiro de Almeida, Marcelo Olandin Nunes, Paulo Bacchin, Vitor Fernando Ferreira e Walter Jorge Paulo Filho.

Também nesta quarta-feira e por indicação de parlamentares, será entregue o Título Honorífico de Cidadão Barbarense a personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade barbarense, certificando-as como filhas da terra, muito embora não tenham nascido aqui, mas tenham adotado o Município como seu e por ele tenham se dedicado. A honraria, criada pelo Decreto Legislativo nº 10/1996, será concedida a Anderson dos Santos Bandeira, Edinaldo Ribeiro, Luiz Gustavo da Silva Antoniassi, Marco Antonio Zanatta, Rogério Torres, Romeu Hara e Viviane Natalicio de Melo Posso.

Esta sessão solene será transmitida, ao vivo, pelo site oficial da Câmara (www.camarasantabarbara.sp.gov.br) e pelas páginas do Legislativo no Facebook e no Youtube (@camarasbo).