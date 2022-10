A Câmara Municipal de Americana realiza nesta sexta-feira (21) sessão solene para entrega do prêmio “Professores Destaques do Ano”, oferecido aos professores por seus méritos e relevantes serviços prestados, direta ou indiretamente, à educação no município de Americana.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A homenagem foi criada por um decreto legislativo do vereador da 17ª legislatura e atual vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi. O objetivo é valorizar e reconhecer os professores que se destacaram por sua dedicação e empenho.

Serão homenageados dezesseis profissionais das redes municipal e estadual, indicados pela secretaria municipal de Educação e pela Diretoria Regional de Ensino pelo destaque obtido no exercício de suas atividades.

Homenageados

Adriana Foschine

Formada em Biologia e Pedadogia, pós-graduada em Educação Ambiental. Ingressou na prefeitura de Americana em 1992 como professora de Ciências no CIEP São Jerônimo. Atuou em diversos CIEPS e Escolas Municipais de Educação Infantil. Trabalhou com o ensino de horticultura e jardinagem, aulas curriculares em sala e ensino prático no laboratório de ciências.

Ana Lúcia Silva

Formada em pedagogia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Atuou na Educação Infantil da rede municipal de educação de Americana de 1998 até 2021. Desenvolveu seu trabalho na EMEI Potira por um ano e na Casa da Criança Panamby por 21 anos, atuando em diversos projetos educacionais junto a crianças de 4 e 5 anos de idade.

Claudison de Souza Maciel

Graduado em História pela Unesp, formado em Pedagogia, possui especialização em Cultura e Cidadania pela Unicamp. Professor de História há 23 anos, dos quais 22 atua na Escola Estadual Prefeito Antonio Zanaga. Atuou como Vice-Diretor na Escola PAZ e na Escola Pinke. Mantém sempre atuação nas demandas da Comunidade escolar.

Elza Aparecida de Souza Nascimento

Ingressou no serviço público em 1988 como servente e auxiliar de cozinha na Casa da Criança Tahira. Sua forma de lidar com as crianças chamou a atenção e foi promovida a babá de creche. Atuou em várias unidades e buscou a formação profissional, concluindo o Magistério e posteriormente graduando-se em Pedagogia. Trabalhou por 25 anos na Casa da Criança Maíra e 6 anos na Casa da Criança Aracy, onde aposentou-se como professora de creche.

João Pedro Aranha Colletti

Formado em Letras pela Unicamp, seguia a vocação do ensino já quando adolescente, ministrando aulas de língua inglesa aos domingos pelo projeto Escola da Família, aos 16 anos de idade. Iniciou como professor substituto e teve passagens por diversas escolas estaduais. Atualmente, é professor de Ensino Médio na Escola Estadual João XXIII, onde ministra aulas de línguas portuguesa, inglesa, componentes do INOVA e UCs, com ênfase em literatura brasileira, redações e cinema.

Juscelino Lino de Jesus

Formado em Filosofia, lecionou em escolas particulares e no ensino público do estado de São Paulo. Formou-se em Pedagogia e cursou pós-graduação em História e Filosofia. Atuou como professor na rede municipal de Americana, desenvolvendo vários projetos na disciplina de História no Caic Prof. Silvino Chinelatto. Aposentando-se do serviço público, dedica-se atualmente à Psicanálise.

Kelly Pereira Pedro

Desde criança tinha o desejo de ser professora, pois acompanhava empolgada as aulas de ciências. Já na adolescência, se identificou com o ensino para crianças na igreja. Formada em Pedagogia e pós-graduada em Alfabetização e Letramento, atualmente é regente de sala no 4º ano na E. E. Prof° Anna Peres, no Jardim América.

Leia Maria Veloso

Formada em Pedagogia pela Unicamp, iniciou a carreira em 1991 como assistente de desenvolvimento infantil nas creches da rede municipal. Realizou diversos cursos de especialização e aprimoramento e, após treze anos, foi aprovada em concurso para professora de educação básica 1. Após 30 anos de carreira na educação infantil, aposentou-se em 2021.

Lucila Aparecida Forti Fiel Cruz

Iniciou a carreira como professora na EMEI Toriba, atual Casa da Criança Curió, em 1985. Atuou em diversas unidades até assumir, em 1990, a coordenação de várias EMEIs. De 2009 a 2014 foi supervisora escolar da educação infantil, retornando ao trabalho de coordenação de Emeis, onde aposentou-se em 2022, atuando na creche municipal Chuí.

Maria Aparecida Pilon

Formada em Pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia e educação especial com ênfase em deficiência intelectual. Cidinha ingressou na rede estadual em 1992 e atuou também em escolas particulares e municipais. Após anos como professora, foi designada Coordenadora de Alfabetização e desde 2020 exerce a função de Diretora na EE Prof. Alcindo Soares do Nascimento.

Maria de Oliveira Pereira Fuzer

Concluiu o Magistério e formou-se em Pedagogia, com pós-graduação em direito educacional e gestão escolar. Trabalhou por 19 anos na rede municipal de ensino, atuando na Casa da Criança Araúna e na Creche Municipal Anajá. Desenvolveu e participou de diversos projetos voltados para a educação infantil.

Renata Cristina da Silva Faria

Graduada em licenciatura plena em História e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Iniciou na docência em 2021, na escola Portal de Limeira. Em fevereiro de 2022, passou a atuar na Escola Estadual Ary Menegatto, onde atualmente leciona para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, tanto na disciplina de História quanto Eletivas e Itinerário Formativo.

Rosângela Cristina da Silva

Professora de arte da rede estadual desde 2015, atuando em diversas escolas. Atualmente, leciona na Escola Estadual Mattos Gobbo. Responsável pelo projeto Ser Negro É Lindo, que nasceu em 2016 como o objetivo de ensinar sobre fotografia. O projeto cresceu e percorreu diversas escolas, participando de apresentação no teatro municipal e sendo convidada pela diretoria de ensino a participar do Boas Práticas.

Rosinei Guimarães Caetano da Silva

Professora da rede municipal por 27 anos. Dedicando-se ao ensino de crianças de creche e Ensino Fundamental e da Unidade Tempo de Viver, trabalhando com jovens autistas. Atuou por mais de uma década no CIEP Maria Nilde Mascellani, dedicando-se às crianças com dificuldades na alfabetização.

Simone Ferreira da Silva

Formada em Pedagogia, cursou Contação de Histórias no Senac e iniciou a carreira na rede municipal de Cosmópolis e Artur Nogueira. Em 2020 montou em sua casa uma sala de aula particular de reforço para crianças do Ensino Fundamental 1. Atualmente é professora de referência na Escola Estadual Delmira Lopes de Oliveira e cursa faculdade de Artes Visuais e pós-graduação em neuropsicopedagogia.

Valquíria Fernandes de Oliveira Ragazzi

Formada em Letras e Pedagogia, ingressou na rede estadual de ensino em 1989 e, no ano 2000, foi efetivada na rede municipal. Lecionou no CIEP Prof° Oniva de Moura Brizola, no Zanaga, e em 2016 passou a atuar no CIEP Prof° Maria Nilde Mascellani, no Jaguari.