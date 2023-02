A Câmara Municipal de Americana foi vítima de um golpe do boleto falso e realizou um pagamento no valor de R$38 mil. O boleto era referente a instalação do piso do plenário e chegou no email do setor financeiro, que efetuou o pagamento.

Após o ocorrido, o poder legislativo emitiu uma nota sobre o assunto.

“A Câmara Municipal de Americana comunica que foi vítima de um golpe através da emissão de um boleto falso. Ao efetuar um pagamento a um fornecedor, a Coordenadoria de Finanças e Orçamento da Casa recebeu um boleto falsificado e efetuou o pagamento, no valor de R$ 38 mil.

Tão logo a situação foi confirmada junto ao fornecedor, a direção da Câmara registrou boletim de ocorrência comunicando o fato. Uma sindicância interna foi aberta para apurar o ocorrido.

Os pagamentos por boleto são comuns no poder público, que só efetua pagamentos em vias oficiais como transferência bancária, boleto ou cheque. Entretanto, mesmo seguindo todos os procedimentos adequados e observando todas as boas práticas de contabilidade, o legislativo foi vítima de um golpe que tem se tornado cada vez mais frequente.

A Câmara Municipal de Americana mantém seu compromisso com a transparência, responsabilidade e respeito com os recursos públicos.”

