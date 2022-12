O presidente da Câmara de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, encerra o biênio na presidência devolvendo R$ 1,5 milhão em recursos para a Prefeitura. No primeiro ano de sua gestão frente à Câmara Municipal, em 2021, Pelé devolveu cerca de R$ 600 mil. No segundo ano, em 2022, devolveu cerca de R$ 950 mil.

“Fazer a gestão de recursos é trabalhar bem com o que se tem. Não é deixar de investir, mas investir do jeito certo, com responsabilidade. Nesses dois anos trabalhamos pela modernização da Câmara, realizando a contratação de novos servidores, a compra de equipamentos e fechamos esse ano com a mudança para um novo prédio. Ainda assim, estamos conseguindo devolver esse ano quase R$ 1 milhão aos cofres públicos para que o prefeito dê a destinação que julgar conveniente”, explicou o presidente.

Nos últimos dois anos a Câmara de Nova Odessa adquiriu 14 novos computadores e contratou dois novos servidores efetivos, ampliando o quadro de servidores. Pelé também implantou o “Câmara Sem Papel”, uma ação que torna digitais todos os processos da Casa, eliminando gradativamente o uso de papel nos processos legislativos, gerando economia e preservando o meio ambiente.

“Acredito que fechamos esse biênio com grandes conquistas e avanços para a Câmara. A maior dessas conquistas é a mudança de prédio, mas ela fecha um ciclo de valorização dos servidores e de modernização do Legislativo. Nova Odessa cresceu, o mundo mudou, a tecnologia já está em todos os lugares e eu defendo que o poder público precisa se modernizar também. Foi assim que conduzi meu mandato como presidente e espero, verdadeiramente, ter colaborado com todos os demais vereadores para que eles tenham ainda melhores condições para desempenhar seu trabalho junto à população”, acrescentou o presidente.

“Agradeço a todos os servidores da Casa pelo apoio e principalmente ao diretor geral, André Faganello, que não mediu esforços para que todos esses avanços fossem conquistados”, concluiu Pelé.

O expediente da Câmara está suspenso até o próximo dia 2 de janeiro e a primeira sessão do ano legislativo de 2023 será realizada no dia 6 de fevereiro. A Câmara fica na Avenida João Pessoa, 1.599. Mais informações sobre as ações do Legislativo municipal estão disponíveis no site www.camaranovaodessa.sp.gov.br.