A Câmara de Nova Odessa retomou o atendimento ao público nesta terça-feira (03/01) em novo endereço. A nova sede do poder legislativo fica na Avenida João Pessoa, 1.599, no bairro Bosque dos Cedros. O presidente da Câmara, Wagner Morais, reforçou o convite para que a população participe do processo legislativo e conheça a nova estrutura da Casa de Leis. “A Câmara é a casa do povo e o local de trabalho dos representantes da população. Um dos meus objetivos como presidente é ampliar a participação popular, ouvir os moradores da nossa cidade, os profissionais que escolheram o município para desempenhar suas atividades. É do povo que vêm as melhores ideias e sugestões para melhorar nossa cidade”, afirmou.

Mesmo com a retomada do atendimento ao público, o recesso legislativo segue até o próximo dia 31 de janeiro e a primeira sessão ordinária acontece no dia 06 de fevereiro.

A Câmara disponibiliza informações sobre o processo legislativo em seu site (www.camaranovaodessa.sp.gov.br), onde podem ser consultados todos os projetos de lei, indicações, moções e requerimentos em tramitação na Casa. As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo pela página da Câmara no Youtube.

A Casa disponibiliza ainda atendimento por meio do WhatsApp por meio do número (19) 3476-8866.