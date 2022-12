A Câmara de Nova Odessa suspendeu o atendimento ao público nesta semana para realizar a mudança para a nova sede, que será inaugurada na próxima terça-feira, às 8h30. O novo endereço do Legislativo municipal é Avenida João Pessoa, 1.599, ao lado da Academia Corpo e Energia.

O processo de mudança teve início na última terça-feira, com a transferência dos móveis e equipamentos do antigo imóvel, na Rua Carlos Botelho, para o novo endereço. Com espaço mais amplo, instalações mais modernas e melhor ambientação para o trabalho dos servidores, o novo prédio passou por ampla reforma e já conta com AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), uma das mais antigas exigências do TCE (Tribunal de Contas do Estado) nas fiscalizações rotineiras realizadas na Câmara.

O presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé, destacou a funcionalidade do novo local. “Agora temos um prédio adequado, com iluminação de led, ventilação e iluminação natural em todas as salas, acessibilidade e segurança. É um ambiente corporativo, com todas as adequações que os servidores precisam para trabalhar ainda mais motivados e com melhores instalações para que os vereadores possam desenvolver o seu trabalho e atender a população”, explicou.

O imóvel tem cerca de 1.700 metros quadrados, quase o dobro do antigo imóvel, que tinha cerca de 900 metros quadrados. O valor mensal da locação é de cerca de R$ 35 mil, que começarão a ser pago após o recebimento oficial do prédio.

A Câmara entra em recesso logo após a inauguração e retoma os trabalhos normalmente no dia 03 de janeiro de 2023, sob a presidência do vereador Wagner Morais. As sessões ordinárias voltam a ser realizadas a partir do dia 06 de fevereiro de 2023.