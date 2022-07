A Câmara de Nova Odessa realizou na noite de quarta-feira (06/07) a quinta sessão solene deste ano para a entrega das medalhas de mérito “Dr. Carlos José de Arruda Botelho” e “Zumbi dos Palmares”. Dez pessoas foram homenageadas com as honrarias.

A medalha de mérito “Dr. Carlos José de Arruda Botelho” é destinada às pessoas que comprovadamente tenham prestado relevantes serviços à comunidade local e está regulamentada pela Lei nº 1729/2000.

A indicação das pessoas que receberão a homenagem é feita pelos vereadores e deve ser aprovada em plenário. Na sessão solene desta quarta-feira, foram homenageados com a medalha de mérito “Dr. Carlos José de Arruda Botelho”: Fabio Rodrigues Gatto e Jesus Cristian Cardoso de Oliveira (indicados pelo vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio); Edvar Becchis e Sílvio de Campos (indicados pelo ex-vereador Avelino Xavier Alves, o Pôneis); Humberto Ramos Teixeira (indicado pelo ex-vereador e atual prefeito do município, Cláudio José Schooder) ; Ernesto Piconi (indicado pelo ex-vereador Adriano Lucas Alves); Edison Doriel das Neves, o Tyto Neves (indicado pelo ex-vereador Vladimir Antônio da Fonseca); Paulo Robson Sulino (indicado pelo ex-vereador Ângelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio) e Joaquim Rodrigues Monção (indicado pelo vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin).

A técnica de enfermagem e ativista Nordete de Fátima Ribeiro recebeu a única medalha de mérito Zumbi dos Palmares entregue pela Câmara desde a criação da honraria, em 2013. O projeto de decreto legislativo para concessão da medalha a Nordete foi apresentado em 2014 pelo então vereador José Pereira e aprovado por unanimidade. A entrega oficial da medalha, porém, não foi realizada nos anos anteriores. “A Nordete é uma pessoa que, para a comunidade de Nova Odessa, representa a luta das pela igualdade. Fiquei muito feliz em poder entregar essa medalha e fazer esse importante reconhecimento à essa mulher que simboliza força e garra em nosso município”, afirmou o presidente da Câmara, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé.

A medalha de mérito Zumbi dos Palmares é destinada às pessoas que tenham se destacado, nos diversos setores da sociedade, na luta pelo combate à prática do racismo e em favor da cultura afro-brasileira.

Além de Pelé, participaram da sessão solene os vereadores Tiãozinho do Klavin, Sílvio Natal, o Cabo Natal, Márcia Rebeschini e Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio. O prefeito Cláudio José Schooder também marcou presença no evento.

“São pessoas como essas que são destacadas pelos vereadores para receberem uma homenagem especial da Câmara que fazem a nossa cidade crescer, que trabalham, que geram emprego, que contribuem hoje para a construção da história da cidade e merecem ser reconhecidas e lembradas para sempre”, afirmou o presidente da Câmara, Pelé.