A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (12) a solenidade de entrega da medalha de mérito “Profissionais da Saúde” a dezessete homenageados por se destacarem no exercício de suas atividades no município. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A solenidade será realizada pela primeira vez e foi motivada por um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Juninho Dias (MDB). “A homenagem é necessária a fim de incentivar a excelência nos trabalhos dos profissionais no município, ressaltando a importância da classe que se fez essencial no combate à pandemia do coronavírus, nos lembrando a necessidade de dar condições aos profissionais e espaço para sua atuação. A área da saúde é notadamente uma área que merece e deve ter o reconhecimento de seus profissionais”, disse o autor na propositura.

Homenageados

Serão homenageados os indicados pelos parlamentares da Casa: Adriano Ferreira Freires, Alberto Sebastião dos Santos Junior, Amanda Cassetario, Carla Ferreira de Brito Soares, Cláudia da Silva Xavier, Fernanda Ribeiro, Gilberto Messias de Araújo, Herbert Rodrigues, José Campos de Oliveira, José Wilson Lippi, Keiti Passoni de Souza Rocha, Rafaela Zimbardi Klein, Roberta Bispo de Araújo, Robson Aparecido Cicolin, Rogerio Panhoca, Sebastião da Cunha Soares e Vinícius Scarpa e Silva.

ADRIANO FERREIRA FREIRES

Morador de Americana, atua como fisioterapeuta desde 2013, ano de sua formação. Possui especialização em RPG, quiropraxia, treinamento funcional com ênfase em reabilitação, liberação miofacial e bandagem elástica funcional. Ao longo da carreira trabalhou em diversos locais e, em 2015, veio o convite para assumir o comando da clínica de fisioterapia na Ortoclínica, onde atua até os dias atuais. Tem ainda forte ligação da profissão com o esporte, atuando tanto na prevenção como no tratamento.

ALBERTO SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR

Enfermeiro formado pela UNIARARAS. Iniciou suas atividades em 1982, quando fez um curso de atendente de enfermagem. Em 1983 passou a trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Em 1985, iniciou o curso de enfermagem, concluindo em 1987. Em seguida atuou como professor no Colégio “Paula Souza”, nas cidades de Piracicaba, Rio das Pedras e Santa Bárbara d’Oeste. Em 2008 iniciou seu trabalho no CAPS Infantil de Americana. Atualmente faz parte da equipe da UBS 11, do Parque Gramado.

AMANDA CASSETARIO

Farmacêutica concursada desde 2009 em Americana. Iniciou sua jornada como responsável técnica pela oncologia no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, cuidando da manipulação, controle de estoque, aquisição e gerenciamento dos medicamentos. É especializada em Farmácia Hospitalar Oncológica pela Uniararas e, em 2016, assumiu a responsabilidade técnica da farmácia do Hospital Municipal. Três anos depois trabalhou na Farmácia de Alto Custo. Atualmente, atua na Farmácia do Fundo Social de Solidariedade.

CARLA FERREIRA DE BRITO SOARES

Graduada em enfermagem, com pós-graduação em UTI Pediátrica e Neonatal. Atuou no Hospital Unimed e Hospital São Lucas de Americana, assim como o Hospital Ouro Verde, de Campinas, entre 2008 e 2012. Em 2012, se tornou funcionária pública municipal na vaga de enfermeira em Americana. Iniciou a carreira pública trabalhando na maternidade do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e, depois, foi transferida para a Atenção Básica, onde atuou como gerente de postos de saúde e enfermeira assistencial na UBS do São Vito. Em 2021, assumiu a coordenação da Vigilância Epidemiológica, onde permanece.

CLÁUDIA DA SILVA XAVIER

Formada em enfermagem pela Anhanguera Educacional, especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de São Paulo. Tem pós-graduação em Enfermagem de Urgência e Emergência Intra e Extra Hospitalar pela Universidade Metodista de Piracicaba. Após concluir a especialização, iniciou o trabalho como funcionária pública municipal em 2006, na função de agente comunitária de saúde da família. Depois, como técnica de enfermagem, de 2008 a 2012, e atua como enfermeira na Estratégia de Saúde da Família (ESF) desde 2012, nos bairros Praia Azul, Jardim Brasil e Jardim Alvorada.

FERNANDA RIBEIRO

Médica veterinária formada pela Faculdade de Jaguariúna, cresceu em Americana. Na adolescência, ao imaginar qual seria sua profissão, o único sonho era trabalhar com os animais. Começou a atuação na medicina veterinária em algumas clínicas. Em 2018, o sonho da clínica própria se tornou realidade: a Amavet, localizada na Vila Amorim. Através de cursos, congressos e estudos, busca oferecer o melhor e mais seguro atendimento para os animais, cuidando dos pets como se fossem seus.

GILBERTO MESSIAS DE ARAÚJO

Natural de Santa Fé do Sul, chegou a Americana em agosto 1989. Ingressou no curso de Farmácia da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) em 1998, concluindo em 2002. Farmacêutico, é proprietário da Drogaria Nações desde 1996, estando há 26 no mesmo ponto. Casado desde 2003, tem dois filhos, e é grato à cidade de Americana que o acolheu muito bem.

HERBERT RODRIGUES

Estudou na Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como médico de família e clínico nas prefeituras de Belo Horizonte e Americana. É perito médico federal concursado do Ministério da Economia. Atua como médico em seu consultório em Americana. Já prestou serviço voluntário no atendimento a pacientes na Associação dos Diabéticos de Americana. É médico parceiro, voluntário do CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual). Como médico da prefeitura de Americana, ministrava palestras referentes ao envelhecimento e saúde.

JOSÉ CAMPOS DE OLIVEIRA

Possui os cursos de auxiliar e técnico de enfermagem, além da especialização em enfermagem do trabalho. Sua experiência profissional teve início em 1990, na Santa Casa de Misericórdia, em Auriflama. Mudou-se para Americana em 1996, trabalhando na Fundação de Saúde de Americana (Fusame), no Hospital São Francisco e também como cuidador de idosos. Trabalhou na Santa Casa de Piracicaba e no Hospital Unimed na mesma cidade. Desempenhou importantes serviços no Hospital Unimed de Limeira, e no pronto socorro do Hospital Municipal de Americana “Dr. Waldemar Tebaldi”.

JOSÉ WILSON LIPPI

Cursou a Faculdade de Medicina de Valença, no Rio de Janeiro, tendo se graduado em 1974. Possui também pós-graduação como bibliotecário e técnico de laboratório pela Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto. De 1975 a 1977 passou a realizar residência em cirurgia pediátrica, sempre motivado pelo desejo de cuidar do próximo. Já em 1978 deu início à realização de cirurgias, atuando na área de pediatria junto ao pronto socorro do Hospital São Francisco. Até os dias de hoje realiza atendimentos a crianças de zero a 12 anos de idade, cirurgia pediátrica ambulatorial, cirurgia neonatal e urgência no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

KEITI PASSONI DE SOUZA ROCHA

Ex-atleta de caratê, em 2013 se formou em fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep). Nos últimos semestres se apaixonou por fisioterapia respiratória e resolveu seguir carreira na área. Fez pós-graduação em Fisioterapia Intensiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e, atualmente, cursa mestrado pelo programa de Ciências da Cirurgia. É fisioterapeuta de Unidades de Terapia Intensiva clínicas e cirúrgicas, inclusive na UTI Covid-19 do Hospital das Clínicas da Unicamp. Atua ainda como docente do curso de pós-graduação em UTI de Adultos da Unicamp.

RAFAELA ZIMBARDI KLEIN

Formou-se enfermeira pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Depois, fez residência em Obstetrícia e Neonatologia pela USP, além de especialização em Saúde da Família na Universidade Federal de São Paulo. Em 2006 foi aprovada no concurso público para o cargo de enfermeira da família, completando 16 anos na função. Em sua carreira, chefiou diversas unidades básicas de saúde (como Zanaga, Jardim São Paulo, Jardim Alvorada e Jardim Brasil) e fez parte da equipe do Centro de Atendimento Especializado de Saúde do Homem e da Mulher.

ROBERTA BISPO DE ARAÚJO

Em 2004 se formou como técnica de enfermagem, começando a trabalhar como estagiária no setor público. No ano de 2011, passou a atuar no Pronto Socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” como técnica de enfermagem, realizando medicações e procedimento em pacientes. Foi convidada para atuar em um hospital privado na cidade, onde ficou por seis anos. Durante o período, aproveitou para se aperfeiçoar em instrumentação cirúrgica. Atualmente, atua auxiliando a equipe de neurocirurgia.

ROBSON APARECIDO CICOLIN

Graduou-se em Odontologia pela Universidade São Francisco, de Bragança Paulista; instituição pela qual obteve o título de mestre em cirurgia. Em 2002 obteve o título de doutor pela Universidade de São Paulo (USP). Autor de mais de cem artigos sobre cirurgia; palestrante e conferencista, apresentando palestras em mais de duzentas empresas e treinando mais de duas mil pessoas. Atualmente atua na implantação do programa de redução da pneumonia associada à ventilação mecânica, no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

ROGERIO PANHOCA

Aos 17 anos foi para a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Entrou na residência no Instituto Penido Burnier, onde fez a especialização em Otorrinolaringologia. Logo após começou a vida profissional no Hospital Municipal de Americana. As atividades hospitalares foram desenvolvidas em sua maioria no Hospital São Francisco, na clínica São Lucas e no hospital antigo da Saman. É membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, diretor de defesa profissional da Associação Médica de Americana e membro da comissão de ética do Hospital São Francisco.

SEBASTIÃO DA CUNHA SOARES

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, em dezembro de 1966. Fez residência médica no Instituto Dante Pazzanesi de Cardiologia, em São Paulo. Veio para Americana em 1969, atuando como cardiologista no Hospital São Francisco, Unimed, Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em cidades da região e em seu consultório particular. Casou-se em 1970 com Anna Maria Sacilotto, tiveram três filhos e são avós de três netos, que estão seguindo o caminho trilhado por ele.

VINÍCIUS SCARPA E SILVA

Cirurgião dentista formado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Araraquara, onde conheceu a esposa e também cirurgiã dentista Gisela Coutinho Magnin. Juntos montaram consultório e fizeram duas especializações: Endodontia e Ortodontia. Durante a faculdade, sempre atendeu a população carente de assentamentos. Essa experiência motivou a atender, de forma voluntária, pessoas mais necessitadas em seu consultório particular.