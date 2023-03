8 de março. Câmara de Santa Bárbara inaugura Procuradoria da Mulher

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste inaugurou, nesta quarta-feira, a Procuradoria Especial da Mulher. A iniciativa é das vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV).

A procuradoria tem a responsabilidade de zelar pela efetiva participação de vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara, além de propor e fiscalizar a execução de programas que visem à promoção da igualdade de gênero em Santa Bárbara d’Oeste.

Também estão entre as atribuições dessa procuradoria propor audiências públicas e promover pesquisas, palestras e estudos sobre a discriminação e a violência contra a mulher, assim como a representação delas na política, na economia e na sociedade.

LEIA TAMBÉM: SP traz 8,5 mil vagas pra mulheres esta semana

A sala, nas dependências da Câmara, onde funcionará o órgão foi revitalizada, voluntariamente, pelas artistas Jenni Carmat e Nicolle Carmat, com a utilização de tintas doadas. O espaço deve ser batizado em homenagem à dr.ª Eleni Paula Rosamilia, conforme o Projeto de Resolução 03/2023, que tramita na Câmara Municipal.

A Procuradoria da Mulher fará o atendimento de denúncias de questões pertinentes por parte de qualquer mulher da cidade de Santa Bárbara. Cada caso será direcionado para o órgão competente para o segmento necessário.

Presente na solenidade, a deputada estadual Ana Perugini (PT) apostou em um longo discurso sobre igualdade, em determinado momento parabenizou os homens presentes na inauguração e mandou um recado. “Se não se reinventarem, vão sofrer muito, se não se reinventarem, quem vai perder vai ser a sociedade”, disse a deputada.

A inauguração contou, além da presença de diversas autoridades e lideranças femininas, com a palestra da Presidente do Observatório Eleitoral da OAB/SP, Dra. Maíra Recchia, sobre “Violência Política de Gênero”, que encerrou sua fala com a seguinte frase:

“É chegada a hora das mulheres darem as mãos e ocuparem espaços nas mesas de tomadas de decisão desse país”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento